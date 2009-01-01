Шановні колеги, ветерани і пенсіонери Державної служби України з надзвичайних ситуацій!

Вже 19 рік поспіль 17 вересня ми відзначаємо своє професійне свято - День рятівника.

Глава нашої держави відзначив значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

Робота рятувальників – людей справді героїчної професії – завжди пов’язана з ризиком, потребує постійної концентрації сил, повної віддачі та мужності.

Дозвольте цього святкового дня побажати усім вам міцного здоров’я, всіляких гараздів та побільше життєвих благ і якомога менше тривожних викликів. Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів.

Володимир Малюта, начальник Петрівського РС У ДСНС України у Кіровоградській області, підполковник служби цивільного захисту