17 вересня - День працівників цивільного захисту України, День рятівника

У підписаному 27.08.04 Президентом України Указі №1010/2004 «Про день працівників цивільного захисту», відзначено значний внесок пожежників і аварійно-рятувальних формувань і служб у справі захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Надалі, згідно Указу Президента Укрїни № 830 від 12 вересня 2008 року цей День отримав назву «День рятівника».

Завдання, які стоять перед національними службами цивільної оборони більшості країн світу, пов’язані сьогодні в основному з проблемами мирного часу, що дозволяє говорити саме про цивільний захист населення, а не про цивільну оборону.

Відбулася об’єктивна переорієнтація більшості національних та міжнародних організацій від завдань військового характеру до реагування на надзвичайні ситуації мирного часу в разі їх виникнення.

Володимир Малюта, начальник Петрівського РС У ДСНС України у Кіровоградській області, підполковник служби цивільного захисту