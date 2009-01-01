Ліс – живий скарб нашої планети

Важко переоцінити значення лісів для підтримання здорового довкілля – вироблення кисню, збереження водних ресурсів, формування клімату планети, підтримки родючості ґрунтів, їх захисту від ерозії.

Раціональне і розумне використання лісу – важливе завдання нинішнього і прийдешнього поколінь.

У 2016р. лісогосподарською діяльністю в області займалися 12 підприємств, які виробили продукції на суму 176 млн.грн та наростили її обсяги на 45% порівняно з 2015р. У натуральному виразі обсяг заготівлі ліквідної деревини становив 225 тис.м3, що на 3,5% більше, ніж у попередньому році, у тому числі лісоматеріалів круглих – 64 тис.м3, дров’яної деревини для технологічних потреб – 149 тис.м3, дров для опалення – 12 тис.м3.

Лісівники області своєю невтомною працею примножують лісові ресурси, дбають про їх захист. Протягом 2016р. відтворення лісів проведено на 938 га земель лісового фонду, що на 14,7% більше ніж у 2015р., у тому числі садіння і висівання лісу – на 838 га, природне поновлення – на 100 га.

Головне управління статистики з нагоди професійного свята – Дня працівника лісу - щиро бажає усім фахівцям, справжнім знавцям своєї справи міцного здоров’я, достатку, нових вагомих трудових успіхів та досягнень.

Головне управління статистики у Кіровоградській області