Задля життя на землі

Все частішими і все більш нищівними стають природні катаклізми, які забирають людські життя, завдають багатьом країнам величезних збитків. Вчені кажуть, що причиною цього явища є порушення екологічного балансу в масштабах планети. Та й в деяких регіонах України це стає все помітнішим, зокрема там, де нищаться ліси – в місцевостях видобутку бурштину, в Карпатах.

Петрівщина належить до мало залісненої зони, тож збереження існуючих лісів і збільшення їхньої площі – надзвичайно актуальна проблема.

Як повідомив лісничий Петрівського лісництва Валерій Любченко, хоча держава фактично і припинила фінансування вирощування лісів, лісництво виживає і стабільно працює, вдалося зберегти його кістяк, уникнути суттєвого скорочення працівників. Нині діяльність лісового господарства фінансується з обласного та районного бюджетів, суттєву фінансову допомогу надають ряд місцевих територіальних громад, зокрема Петрівська селищна рада, Йосипівська і Ганнівська сільські ради. Загальний обсяг фінансування діяльності лісництва склав за рік понад 600 тис.грн., лісництво отримало 133 тис.грн. з початку року від реалізації дров, яких заготовили 140 кубометрів, та посадкового матеріалу.

Навесні засадили саджанцями 5,5 га, восени планують засадити ще 41 га. Багато зусиль докладають, аби зберегти кожну рослину, а також по охороні лісових насаджень.

Працівники лісництва орієнтуються на ветеранів, найдосвідченіших, таких, як Віталій Коваленко та Степан Міркевич.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімку: Валерій Любченко та помічник лісничого Артур Базилевський спілкуються з трактористом Юрієм Ярмолою, який здійснює догляд за посадками сосни.

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