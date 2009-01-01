17 вересня - День працівників лісу

Ліс - ось справжій, живий скарб нашої землі. Зайве нагадувати значення, яке відіграє лісове господарство для економіки держави, як і чинник величезного позитивного природного і екологічного впливу на навколишнє середовище. Ліс - це душа всієї планети. Його раціональне і розумне використання дарує людям тепло і затишок, а безконтрольна вирубка лісу несе в собі значні проблеми, які можуть торкнутися практично всіх.

Не варто забувати, що турбота та збереження цього природного національного скарбу наш спільний обов’язок, а не тільки працівників лісового господарства.