Турбота про людей – не епізодичне явище

Останніми роками Петрове постійно оновлюється, стає красивішим і більш комфортним для жителів. Відновлюються і встановлюються нові лінії вуличного освітлення, ремонтується дорожнє покриття вулиць, облаштовуються прибудинкові території… Про відремонтовані і реконструйовані приміщення бага-тьох установ, міст, набережну, парк відпочинку та багато інших справ на рахунку районної і селищної влади ми вже не раз згадували у своїх публікаціях.

Радує те, що робиться все це не епізодично, як бувало раніше (здебільшого незадовго до чергових виборів), а постійно. Можна згадати, зокрема, пішохідний місток через Інгулець в районі п’ятого десятка. Раніше, бувало, його час від часу ремонтували тільки після багатьох звернень людей, аж коли аварійність деяких ділянок ставала настільки очевидною, що ігнорувати це вже було неможливо. Не так давно жителям райцентру стало відомо, що серед заходів щодо розвитку інфраструктури Петрового селищною радою за-плановано будівництво нового пішохідного переходу через Інгулець. Та це будівництво поки що тільки в планах, а існуюча нині кладка час від часу потребує ремонту. І слід зазначити, що він проводиться регулярно, причому, якісно, а не так, як раніше: залатали дірку – другу, та й по тому… Все це є свідченням того, що влада, як районна, так і селищна, дбає про людей постійно, не очікуючи наступної виборчої кампанії.

На знімку: одна з щойно відремонтованих ділянок кладки.

Фото Анатолія РЯБОКОНЯ.