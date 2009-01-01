Компетентність, досвідченість, уважність

Всі ці якості притаманні Антоніні Темчур, фармацевту аптечного пункту №1 аптеки №54, який діє в терапевтичному відділенні центральної районної лікарні. Вона має великий досвід роботи, адже працює фармацевтом з 1978 року – після закінчення Криворізького медичного училища. Крім досвіду має глибокі знання, які дозволяють їй дати компетентну пораду хворому, а головне – відзначається уважним і чуйним ставленням до людей.

Фото Анатолія РЯБОКОНЯ