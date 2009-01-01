Компетентність, досвідченість, уважність

До уваги футбольних уболівальників!
У СЕРЕДУ, 20 ВЕРЕСНЯ, на стадіоні «Інгулець» відбудеться гра третього попереднього етапу розіграшу Кубку України з футболу.
Зустрічаються команди:
ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - ФК «АРСЕНАЛ-КИЇВ»
Початок зустрічі о 18.00.
Підтримаймо наших улюбленців у боротьбі за один з найважливіших трофеїв українського футболу!
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Загублений атестат про середню освіту № 596335, виданий Петрівською гімназією 23.06.1989р. на ім’я Заворітньої Наталії Олександрівни, вважати недійсним.
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