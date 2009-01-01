16 вересня - День фармацевтичного працівника України

У третю суботу вересня в Україні понад 350 тисяч представників цієї галузі святкують своє професійне свято.

На фармацевтичному ринку України здійснюють діяльність понад 5 тисяч суб’єктів господарювання, серед яких 9456 аптек, 5470 аптечних пунктів, 6310 аптечних кіосків, 927 аптечних складів і майже 7000 лікувально-профілактичних закладів.

Населення України забезпечено широким асортиментом лікарських засобів українського та іноземного виробництва. Українські ліки експортуються в 25 країн світу.