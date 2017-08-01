До уваги людей поважного віку!

Петрівський територіальний центр оголошує набір слухачів на новий навчальний рік до Університету третього віку. У 2017-2018 навчальному році буде відкрито два факультети:

1. Декоративно-ужиткового мистецтва:

- Знайомство з різними видами прикладного мистецтва таким як виготовлення оберегів, картин з круп, оволодіння мистецтвом орігамі, бісероплетіння;

- уроки Петриківського розпису для початківців тощо.

2. Здорового способу життя:

- Лекції на теми збереження здоров’я, оздоровлення організму, профілактики захворювань тощо;

- практичні заняття у спортивній залі з тренером.

На навчання приймаються громадяни поважного віку та люди, які мають інвалідність(старші 18 років).

Завітавши до нас Ви не лише дізнаєтесь багато цікавого та корисного, але й отримаєте радість від спілкування в колі друзів.

Довідка за телефоном: 0685330839, 9-64-32.