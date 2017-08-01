До уваги людей поважного віку!

Петрівський територіальний центр оголошує набір слухачів на новий навчальний рік до Університету третього віку. У 2017-2018 навчальному році буде відкрито два факультети:
1. Декоративно-ужиткового мистецтва:
- Знайомство з різними видами прикладного мистецтва таким як виготовлення оберегів, картин з круп, оволодіння мистецтвом орігамі, бісероплетіння;
- уроки Петриківського розпису для початківців тощо.
2. Здорового способу життя:
- Лекції на теми збереження здоров’я, оздоровлення організму, профілактики захворювань тощо;
- практичні заняття у спортивній залі з тренером.
На навчання приймаються громадяни поважного віку та люди, які мають інвалідність(старші 18 років).
Завітавши до нас Ви не лише дізнаєтесь багато цікавого та корисного, але й отримаєте радість від спілкування в колі друзів.
Довідка за телефоном: 0685330839, 9-64-32.