Вшанують отаманів нашого краю

Згідно з Указом Президента України, 2017 рік проголошено Роком Української революції 1917-1921 років.

За ініціативи Знам’янських міської та районної організацій ВО «Свобода», схваленої керівництвом організації, підтриманої Президентом історичного клубу «Холодний Яр» Романом Ковалем, районним і обласним козацтвом Буго-Гардівської паланки, міською та районною організаціями ВУТ «Просвіта» ім.Т.Г.Шевченка і іншими громадськими організаціями.

16 вересня, у суботу, в селі Цибулеве, Знам’янського району (садиба «Гайдамацька Січ» Володимира Вознюка) відбудеться вшанування отаманів нашого краю і інших видатних діячів Української Національної революції 1917-1921 років під назвою «Холодноярські отамани Кропивниччини». Будуть вшановані також героїчні нащадки отаманів, наші сучасники, які загинули, захищаючи Україну в російсько-українській війні.

Початок об 11:00.

Серед учасників – представники громад і шкільних колективів тих сіл де народились отамани. Запрошені до участі:

Роман Коваль – Президент історичного клубу «Холодний Яр», Юрій Сиротюк - директор недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень», Тарас Силенко – відомий кобзар, заслужений артист України, Сергій Василюк – лідер гурту «Тінь Сонця» та інші.

Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до історії України, героїчної боротьби українців за державу і її незалежність.

Ви почуєте Правду (героїчну, трагічну, часом – гірку і шокуючу) про той період історії України, про отаманів і інших учасників тих подій.

Ознайомитись з ними «безпосередньо» - їхні портрети і короткі біографії будуть представлені для зацікавлених. Будуть також вшановані героїчні нащадки отаманів, наші сучасники, які загинули захищаючі Україну на російсько-українській війні.