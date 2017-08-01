СБУ стежить за варіантами обходу блокування заборонених російських соцмереж

Загублений Державний акт на право власності на земельну ділянку серія КР № 044118, виданий на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 27.09 2006 року реєстраційний № 1128, ВЕА № 800690, на ім’я Бібіка Олександра Олександровича, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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ПОВІДОМЛЕННЯ

На виконання рішення Луганської сільської ради від 01.08.2017 року № 131 «Про оновлення та внесення змін до генеральних планів населених пунктів: с.Луганка та с.Братське» розпочато розробку містобудівної документації (генеральних планів).

Повністю з рішенням можна ознайомитись в куточку інформації сільської ради.

Луганська сільська рада