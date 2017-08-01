СБУ стежить за варіантами обходу блокування заборонених російських соцмереж

Служба безпеки України відстежує можливі варіанти обходу блокування заборонених в Україні російських соціальних мереж. Про це на брифінгу заявив глава СБУ Василь Грицак. Одноклассники знайшли спосіб обходу блокування.
«Минуло три місяці від дня заборони. Я вважаю, що було ухвалено правильне рішення щодо закриття доступу до цих соціальних мереж. Але росіяни або представники тих же мереж поширювали інформацію, як можна було обійти ці моменти і користуватися цими мережами. Ми відстежуємо ці речі. І все те, що з’являється, ці «дірочки», намагаємося закрити. Чи не намагаємося, а закриваємо», - сказав голова СБУ.