США ІНВЕСТУЄ $400 МЛН В БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ В ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Президент Корпорації приватних зарубіжних інвестицій Рей Вошберн (OPIC) заявив про намір інвестувати в будівництво об’єктів вітроенергетики в південних областях України, зокрема, в Запорізькій області, близько $ 400 млн.
Інвестиції в розвиток сегмента вітроенергетики стали однією з тем, що стосуються майбутнього енергетики України, обговорюваних в рамках нещодавньої зустрічі Вошберна з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.В рамках першого візиту в Україну новоспечений глава OPIC, який вступив на посаду тільки в минулому місяці, окреслив напрямки та проекти, які найбільш цікаві американському фонду. Крім згаданої вітроенергетики це також розвиток малого і середнього підприємництва, співпраця з державним енергохолдингом «Енергоатом», модернізація рухомого складу державного оператора залізничних перевезень «Укрзалізниця».Проекти з підтримки малого і середнього бізнесу вже розпочато. Інші ініціативи знаходяться на фінальних стадіях переговорів, – сказав Рей Вошберн. Він також зазначив, що обсяг фінансування проектів з «Енергоатомом» складе не менше $ 250 млн. Окрему увагу буде приділено проектам в секторі портової інфраструктури і організації поставок енергоресурсів, зокрема, вугілля, з США. США хочуть бачити Україну економічно сильною, розвиненою країною, – сказав глава OPIC.