Розгромна перемога

У 11-му турі Першої ліги «Інгулець» вдома зустрічався з харківським «Геліосом».

У порівнянні з попередніми матчами сталося пару змін у стартовому складі «Інгульця». Повернувся до «старту» Євген Запорожець, який відбував дисква-ліфікацію. Також з перших хвилин матчу вийшов дебютант команди «Інгулець» Денис Балан. Ще один дебютант «Інгульця» Артур Новотрясов зустріч розпочинав на лаві запасних. У гостей у порівнянні з попереднім матчем сталася лише одна зміна: замість Антона Кічи вийшов Ігор Кошман.

Перший небезпечний момент у цьому матчі створили гості. На 9-ій хвилині матчу після подачі з кутової позначки нападник «Геліоса» замикав дальню штангу воріт — Артем Козлов пробив вище воріт. А на 13-ій хвилині матчу кращий бомбардир Першої ліги Олександр Акименко вийшов один на один з голкіпером, перегравши його, відкрив рахунок на табло стадіону «Інгулець». Відзначимо, що для Олександра цей забитий м’яч дуже важливий. 10 вересня є пам’ятним днем, адже сьогодні, у день матчу, дружина Євгенія подарувала Олександру двох синочків.

На 25-ій хвилині матчу Олександр Кучеренко втратив м’яч і гості мали шанс зрівняти рахунок, але після удару Віталія Субочева Ігор Солдат вибив м’яч з пустих воріт «Інгульця», самовіддано зігравши у підкаті. У другій половині тайму небезпечних моментів не було. На футбольному полі було чимало боротьби. На перерви команди пішли за мінімальної переваги господарів.

Початок другого тайму матчу був за господарями. У ворота хар-ківського «Геліосу» влетів курйозний гол: після подачі Запорожця Акименко головою «запалив свічку» у штрафному майданчику гостей і м’яч опустився у дальню дев’ятку воріт «Геліоса» — голкіпер Ярослав Котляров гадав, що м’яч летів повз його ворота, але це було не так.

На 57-ій хвилині матчу Віталій Субочев заробив перспективний штрафний удар — Скоблов потужно пробив поруч зі штангою воріт «Інгульця», але у тому епізоді ситуацію контролював голкіпер Геннадій Ганєв.

А на 73-ій хвилині матчу гості залишилися у меншості: Сергій Кравченко грубо зіграв проти Владислава Лупашка у центрі поля. Арбітр показав Сергію попередження, яке для нього стало другим — перше він отримав за пару хвилини до того. А через кілька хвилин «Геліос» міг один м’яч відіграти: Шопін пробив у дальній кут воріт господарів, але в останню мить Євген Запорожець зумів під корегувати траєкторію польоту м’яча.

На 80-ій хвилині матчу Ігор Солдат у центрі поля обігрався у «стінку» з партнером та наважився на прохід по центру і з відстані 25 метрів до воріт пробив по воротах. Його удар відбити голкіпер гостей Ярослав Котляров не зумів — 3:0.

Після виконання штрафного удару Ігорем Семениною нападник гостей головою пробив у дальній нижній кут воріт — голкіпер «Інгульця» Геннадій Ганєв у неймовірному стрибку парирував удар суперника, намагаючись втримати свої ворота недоторканими. А вже за мить футболісти «Інгульця» забили четвертий м’яч у ворота харківської команди: у швидкій контратаці Роман Локтіонов ударом головою переправив м’яч у лівий нижній кут воріт — 4:0. На далі рахунок не зазнав змін. Впевнена перемога футболістів «Інгульця».

У наступному турі, 15 вересня, «Інгулець» на виїзді зустрінеться з командою «Волинь».

Віктор Слюсаренко.