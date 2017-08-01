Увага конкурс!

Випуск: № 70 (9987) Середа, 13 вересня 2017 року

Відповідно до Порядку проведення конкурсу щодо набуття права оренди об’єктів та майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району, затвердженого рішенням районної ради від 5 квітня 2012 року № 227, районна державна адміністрація оголошує намір щодо передачі в оренду наступних об’єктів:

№ з/п Назва вільного об’єкта Характеристика об’єкта Місце розташування об’єкта Площа об’єкта, м2
1. Частина нежитлового приміщення будівлі Петрівської дитячої музичної школи цегляне  смт Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 38 Кабінет №122, 9,0
2. Частина нежитлового приміщення будівлі цегляне смт Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 32 Кабінет №20, 26,4
3. Частина нежитлового приміщення будівлі цегляне смт Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 32 Кабінет №21, 72,6

Дата і час проведення конкурсу – 3 жовтня 2017 року о 14.00.

Місце проведення конкурсу – сесійна зала районної ради.

Кінцевий строк прийняття заяв про участь у конкурсі – 28 вересня 2017 року.

Заяви про участь у конкурсі з переліком необхідних документів подаються до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації за адресою: смт Петрове, вул. Святкова (Жовтнева), 20, кабінет № 103.

Довідки за тел. 9-62-62

Геннадій Горбанець, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

SocButtons v1.5