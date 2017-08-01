Увага конкурс!

Відповідно до Порядку проведення конкурсу щодо набуття права оренди об’єктів та майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ Петрівського району, затвердженого рішенням районної ради від 5 квітня 2012 року № 227, районна державна адміністрація оголошує намір щодо передачі в оренду наступних об’єктів:
|№ з/п
|Назва вільного об’єкта
|Характеристика об’єкта
|Місце розташування об’єкта
|Площа об’єкта, м2
|1.
|Частина нежитлового приміщення будівлі Петрівської дитячої музичної школи
|цегляне
|смт Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 38
|Кабінет №122, 9,0
|2.
|Частина нежитлового приміщення будівлі
|цегляне
|смт Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 32
|Кабінет №20, 26,4
|3.
|Частина нежитлового приміщення будівлі
|цегляне
|смт Петрове, вул. Центральна (Ілліча), 32
|Кабінет №21, 72,6
Дата і час проведення конкурсу – 3 жовтня 2017 року о 14.00.
Місце проведення конкурсу – сесійна зала районної ради.
Кінцевий строк прийняття заяв про участь у конкурсі – 28 вересня 2017 року.
Заяви про участь у конкурсі з переліком необхідних документів подаються до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури районної державної адміністрації за адресою: смт Петрове, вул. Святкова (Жовтнева), 20, кабінет № 103.
Довідки за тел. 9-62-62
Геннадій Горбанець, начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації