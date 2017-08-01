З комп’ютерною технікою – «на ти»

13 вересня - День комп’ютерника і програміста

Найчастіше слово «програмування» і все, з ним пов’язане, асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп’ютером, проте це не так. Практично кожен електронний пристрій - від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів з програмним управлінням - свого часу пройшли через руки фахівців з програмування.

Ми щогодини стикаємося з плодами праці програміста. Дивлячись телевізор, слухаючи радіо чи розмовляючи по телефону - ми користуємося тим, що створив програміст. Мабуть, жодна професія не охоплює так широко сфери нашого життя.

І хоча поки що це свято цілком і повністю віртуальне, плоди праці наших славних програмістів вельми і вельми реальні. Значення професії програміста у повсякденному житті важко недооцінити. Цей рід діяльності стає все більш масовим і, в той же час, символізує авангард сучасного суспільства.

Випускниця Олександрійського індустріального технікуму Наталія Гейко після закінчення навчання працювала у відділі субсидій Олександрійської міської ради. Та в лютому 2001 року молода сім’я Гейків переїхала в Петрове, бо чоловік Наталіі Іван влаштувався на Петрівський кар’єр, вона ж у результаті конкурсного відбору стала працівником загального відділу Петрівської райдержадміністрації. У 2008 році Н.Гейко очолила відділ ведення державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

Хоча в апараті райдержадміністрації і немає чисто «комп’ютерної» посади, скажімо, системного адміністратора, та робота Наталії Миколаївни тісно пов’язана з комп’ютерною технікою, з якою вона, як кажуть, «на ти», адже державний реєстр виборців за визначенням передбачає документування не у паперовому вигляді, а з використанням сучасних інформаційних технологій. Тож вона вважається таким собі неофіційним комп’ютерщиком, добре знає всі програми та інші премудрості роботи з цією технікою.

Анатолій РЯБОКОНЬ.