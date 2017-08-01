У кожного своя олімпійська висота

Минулої суботи з нагоди Дня фізичної культури і спорту відбулися змагання в рамках третьої районної спартакіади. Урочисте відкриття, як і більшість змагань, пройшло в Петрівському НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія». В спартакіаді взяли участь команди Петрівської газової дільниці, збірної освітян, Іскрівської і Новостародубської сільських рад, Петрівського рудоуправління ПрАТ «ЦГЗК».

Відкрила спартакіаду і привітала учасників змагань та вболівальників від імені керівників району – Сергія Завалія та Тамари Сакари перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета. В заході взяла участь також заступник голови районної ради Антоніна Іванова.

Учасників спартакіади привітала і ознайомила з програмою змагань завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова. Вона повідомила, що напередодні збірна команда району взяла участь в обласних комплексних змаганнях серед дітей та юнацтва «Олімпіада Кіровоградщини», де наші спортсмени показала гарні результати. Найбільшого успіху спортсмени досягли в номінаціях «Тато, мама, я – спортивна сім’я» та естафеті з елементами футболу. Високі результати показали також в естафеті з елементами баскетболу, стрибках на скакалці, човниковому бігу та стрибках у довжину з місця. Сама Ірина Іванівна, до речі, була нагороджена Подякою управління освіти, науки, молоді та спорту облдерж-адміністрації, яку їй вручив очільник області Сергій Кузьменко.

Перед початком змагань кращі спортсмени, представники команд: Роман Лук’янов, Юлія Тороп, Олександр Швидкий, Сергій Чорнопольський, Наталія Оксюта та Ігор Дяченко з рук Т.Панети отримали Грамоти, а працівники районного будинку культури привітали присутніх веселими художніми номерами.

Змагання були цікавими і напруженими. Найсильнішими виявилися спортсмени Іскрівки, наступні місця посіли новостародубці, ос-вітяни, працівники газової дільниці та рудокопи. З окремих видів спорту призерами стали: Іскрівка, Новий Стародуб, газова дільниця - шашки; Іскрівка, рудоуправління, освіта – дартс; Іскрівка, Новий Стародуб, освіта – арм-реслінг; освіта, Іскрівка, рудоуправління – міні-футбол; Новий Стародуб, Іскрівка, газова дільниця – перетягування канату. Спеціальним призом нагороджена команда вболівальників управління со-ціального захисту населення райдержадміністрації, спе-ціальними призами «За волю до перемоги» нагороджені: команда ос-вітян у змаганнях з перетягування канату (учні 11 класу Петрівського НВО) та Дарія Семенко – учениця 11 класу Петрів-ського НВО.

Нехай на цих змаганнях не було встановлено жодних офіційних рекордів, та було багато рекордів особистих, адже у кожного своя олімпійська висота. Бо ж заняття фізичною культурою – це не тільки, і не стільки рекорди, а невичерпне джерело здоров’я, ба-дьорості, гарного настрою, гартування волі і характеру.

Анатолій РЯБОКОНЬ.