Загублене свідоцтво АБ № 233008 від 23.11.2005 р. на комбайн CASE 2188, рік випуску 1997 р., державний номер КЕ 16858, № двигуна 45328331, заводський номер 4N5F97ВFСТО187262, виданий Петрівською інспекцією ДТН на власника СФГ «Роксолана» код 23687258, вважати недійсним.
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Загублене свідоцтво АБ № 233010 від 23.11.2005 р. на комбайн CASE 2388, рік випуску 1999 р., державний номер КЕ 16860, № двигуна 45829177, заводський номер 4N5J49ВMX0188824, виданий Петрівською інспекцією ДТН на власника СФГ «Роксолана» код 23687258, вважати недійсним.
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