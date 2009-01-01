* * *

По вулиці йде кум з рушницею і зустрічає кума. Той його запитує:

- Куди ти йдеш?

- До тещі на день народження. Дарунок їй купив: сережки.

- А рушниця навіщо?

- Дірочки у вухах зробити.

* * *

Чоловік повертається з полювання задоволений. Дружина:

- Як полювання?

- Клас! Їжаків цілу купу настріляв!

- Ти що з глузду з’їхав? На якого біса вони потрібні!

- Ну як же. Тобі на комір, тещі на устілки.