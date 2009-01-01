АНЕКДОТИ

Випуск: № 69 (9986) Субота, 9 вересня 2017 року

* * *

По вулиці йде кум з рушницею і зустрічає кума. Той його запитує:
- Куди ти йдеш?
- До тещі на день народження. Дарунок їй купив: сережки.
- А рушниця навіщо?
- Дірочки у вухах зробити.

* * *

Чоловік повертається з полювання задоволений. Дружина:
- Як полювання?
- Клас! Їжаків цілу купу настріляв!
- Ти що з глузду з’їхав? На якого біса вони потрібні!
- Ну як же. Тобі на комір, тещі на устілки.

 

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