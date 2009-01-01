Увага, конкурс!

Петрівський територіальний центр оголошує літературний конкурс «Зорепадом летять роки», присвячений Міжнародному дню людей похилого віку.

В конкурсі можуть взяти участь люди поважного віку та особи з інвалідністю (старші 18 років).

Твори приймаються у прозовій та віршованій формах до 26 вересня 2017 року за адресою: смт Петрове вул. Каштанова, 4 або на електрону адресу: petrovo_tс1@ukr.net

Авторів творів просимо вказувати свої контактні дані(П.І.Б. та номер телефону).

Підведення підсумків відбуватиметься з 27 вересня по 3 жовтня 2017 року. Переможці будуть нагороджені грамотами та призами.

Довідки за телефонами: 9-64-32, 068- 533- 08 -39.