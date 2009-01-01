На Кіровоградщині з ВІЛ-інфекцією живуть 4400 людей

У Кіровоградській області з ВІЛ-інфекцією живуть 4400 осіб, з них в центрі протидії та профілактики ВІЛ/СНІДу на диспансерному обліку перебувають 2 801 особа та 1 553 – приймають АРВ-терапію.

Безпосередньо в обласному центрі на диспансерному обліку перебуває 795 людей та 435 – приймають АРВ-терапію, повідомили Новини Кіровоградщини в обласному відділенні Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

За І півріччя в рамках впровадження проекту RESPECT «Зменшення стигми та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, до представників груп найвищого ризику в медичних закладах України» у пілотних за-кладах міста виявили і розпочали прийом терапії 34 особи.

– В Україні зараз епідемія ВІЛ/СНІДу. Тому вчасно зроблений тест дозволяє виявити ВІЛ в організмі людини і, як наслідок, розпочати лікування та забезпечити близьких людей від інфікування. Відповідно – зупинити епідемію. Пройти експрес тестування можна у шести закладах охорони здоров’я обласного центру – Центрах первинної медико-санітарної допомоги №1 та №2, Кіровоградській міській лікарні швидкої медичної допомоги, Центральній міській лікарні, по-ліклінічному об’єднанні, обласному протитуберкульозному диспансеру. Ці медичні заклади у нашому місті є пілотними і здійснюють тестування в рамках проекту RESPECT за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Ми закликаємо містян звернутися до свого сімейного лікаря і дізнатися про свій ВІЛ-статус, – зауважує в.о. координатора проекту RESPECT в Кіровоградській області Павло Давлєтбаєв.

Процедура тестування проходить безкоштовно і конфіденційно. За п’ятнадцять хвилин після експрес-тестування людина знає свій ВІЛ-статус. Як саме проходить тестування, на які симптоми варто звернути увагу спілкуємося із лікарем загальної практики сімейної медицини КЗ «ЦПМСД №2 м. Кірово-града», учасницею тренінгу для лікарів проекту «RESPECT» Христиною Опрощенко.

– На які симптоми потрібно звернути увагу, щоб пройти обстеження?

– У першу чергу, якщо в людини тривале підвищення температури тіла до 38 градусів. Можливо, невмотивована загальна слабкість, збільшення лімфовузлів, зокрема, пахових. З досвіду скажу, що здебільшого про ВІЛ-статус дізнаються під час проходження профогляду. Тобто приходить людина, у неї є незначні скарги, ми починаємо розпитувати, пропонуємо пройти тест на ВІЛ, а потім виявляється, результат позитивний. Пацієнти і самі інколи не можуть зрозуміти, як інфікувалися. Вони запитують: «Звідки? Звідки? Я ж не приймаю ін’єкційних наркотиків…» А потім виявляється, що рік тому, півтора був незахищений секс.

– Розкажіть, як проходить обстеження на ВІЛ.

– Якщо людина хоче зробити тестування на ВІЛ, то має звернутися до свого сімейного лікаря. На початку процедури пацієнту пропонується підписати «Добровільну згоду на тестування ВІЛ-інфекції». Сімейний лікар проводить попередньо розмову з пацієнтом, щоб зрозуміти, які ризики інфікування ВІЛ були чи існують зараз, яка мотивація у пацієнта до тестування, відповідає на будь-які запитання пацієнта. Потім я, як сімейний лікар, і пацієнт проходимо в маніпуляційний кабінет. У нас є спеці-альні журнали, де ми все фіксуємо – номери тестів, результати. Всі персональні дані пацієнтів та такого роду документація становлять лікарську таємницю. Вони захищені законом України про обробку даних та Законом України «Про основи охорони здоров’я». Доступ до них має лише лікар та медсестра. У кабінеті є індивідуальні набори для тестування – вони стерильні. Ми робимо тест (кров з пальця), і очікуємо 15 хвилин. Результат я повідомляю один на один. Якщо результат негативний – надаю рекомендації пацієнту, як можна надалі уникати інфікування, що раз на 3-6 місяців бажано проходити профілактичні тестування. Якщо результат виявляється позитивний, я надаю пацієнту всю необхідну інформацію щодо подальшого обстеження та лікування. Наш заклад співпрацює із потужною пацієнтською організацією – Кірово-градським обласним відділенням Всеукраїнської Благодійної організації «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ». Тоді я пропоную пацієнту допомогу соціального працівника, який допомагає в усьому, адже часто пацієнти потребують насамперед психологічної підтримки, і соціальні працівники знають як її надати, що треба робити далі, щоб розпочати вчасно лікування. Со-ціального працівника за-прошую лише за письмовою згодою пацієнта, але завжди кажу, що соціальний працівник знає проблему з середини, і організація надає підтримку саме пацієнтам з ВІЛ. Зазвичай пацієнти погоджуються, та оцінюють цю підтримку з боку соціального працівника, адже ми, лікарі, маємо виконувати свої задачі і добре, що ми співпрацюємо з Кіровоградським обласним відділенням Всеукраїнської Благодійної організації «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ». Ми, як одна команда, швидко можемо допомогти людині і не залишити наодинці зі своїми страхами та переживаннями. Якщо ж пацієнт не згодний, я не маю жодного юридичного права передавати його персональні дані про стан здоров’я та результати обстеження, виключно за письмової згоди пацієнта. Та в нас не було випадків відмов. Соціальні працівники дуже ефективно допомагають, вміють та знають, що робити і як.

– З якою періодичністю потрібно проходити обстеження на ВІЛ?

– Відзначу, що обстежуватися потрібно обов’язково. Періодичність обстеження – раз на 3-6 місяців. Особливо, якщо людина має незахищені статеві стосунки, тому що зараз епідемія вийшла в широкі верстви населення і основний шлях передачі – статевий. Саме таким шляхом інфікуються працездатні українці у віці 29-49 років. Крім того, обов’язково варто пройти обстеження: вагітним, донорам крові та тим, хто мав випадки переливання крові, пересадку органів чи тканин, учасникам бойових дій на сході України, та тим, хто мав у своєму житті досвід вживання ін’єкційних наркотиків, навіть, якщо це було однократно та давно. Знаючи свій ВІЛ-статус, людина здатна зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх діток та коханих. Не треба тікати від проблеми. Сьогодні в Україні є все для того, щоб можна було знати свій статус, та лікуватися в разі потреби.

У Кіровоградському обласному відділенні Всеукраїнської благодійної орга-нізації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» наголошують на необхідності пройти тестування. Чому необхідно і важливо знати свій ВІЛ-статус, у відділенні називають ТОП-5 причин:

– Своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції та своєчасно розпочате лікування – це гарантія запобігання розвитку супутніх захворювань та летальних випадків. Регулярне обстеження, ефективне лікування та прихильність до лікування – це ефективна та стала відповідь на епідемію ВІЛ/СНІДу. Своєчасне виявлення ВІЛ-інфекції та початок лікування дасть змогу убезпечити своїх статевих партнерів та майбутніх дітей від інфекції. Регулярне про-філактичне обстеження, виявлення на ранніх стадіях ВІЛ-інфекції, дає змогу швидше досягти рівня нульового вірусного навантаження в організмі людини, а це значить, що вірус «взятий під контроль». Стала відповідь на епідемію через профілактичне тестування та первинне виявлення – це безпечне та контрольоване майбутнє нашого регіону, – підкреслює Павло Давлєтаєв.