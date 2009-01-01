Служба 101 повідомляє та застерігає

Випуск: № 69 (9986) Субота, 9 вересня 2017 року

8 вересня 2017 року на території Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів в с. Козацьке пройшла акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти.»

В програму дня входило:
- показові виступи рятувальників 32 ДПРЧ У ДСНС України в Кіровоградській області;
- демонстрація аварійно-рятувального автомобіля;
- естафети дитячих команд;

Переможці за підсумками змагань отримали цінні подарунки, а головне - ще раз згадали правила поведінки під час різних надзвичайних ситуацій.

Сергій Тюпін, головний інспектор Петрівського РС У ДСНС у Кіровоградській області

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