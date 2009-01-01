Спортивні новини району

2 вересня о 14:00 на стадіоні зі штучним покриттям в селищі Петровому відбулася знаменна подія - відкриття ІІ Чемпіонату Петрівського району. Перший Чемпіонат відбувся 5 років тому. Цього року за сприяння керівництва району було відновлено даний Чемпіонат, Кубок та Суперкубок Петрівського району , сезон якого проходитиме з 2 вересня 2017 року по 10 липня 2018 року.

Даний Чемпіонат приурочений до Дня фізичної культури та спорту, який вся країна святкуватиме 9 вересня 2017 року, а також до 25-річння з нагоди заснування Дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». Переможець отримає Кубок голови райдержадміністрації та голови районної ради.

Від імені районного керівництва учасників привітала завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Ірина Лугова (на фото), яка передала вітання від голови райдержадміністрації Сергія Завалія та голови районної ради Тамари Сакари. Вона сказала, що Петрівщина славиться своїми здобутками в усіх сферах суспільної діяльності, і своїми спортсменами також, та рада вітати спортсменів не тільки нашого району, але й команди з Дніпропетровської області. Ірина Іванівна побажала учасникам гарної чесної гри, а суддям неупередженого судійства.

Тож в Чемпіонаті Кубкі та Суперкубкі беруть участь 10 команд:

«Горький» м.Кривий Ріг,

«Горький-2» м.Кривий Ріг,

«РУ МВД (Нова Поліція)» смт. Петрове,

ЛФК «Ляна» смт. Петрове,

ДЮСШ «Олімп» смт. Петрове,

«Володимирівка» с. Володимирівка,

ФК «Гірник» смт. Петрове,

ФК «Костівка» с. Червонокостянтинівка,

ФК «Малинівка» с. Малинівка,

МФК «Фобос» смт. Петрове.