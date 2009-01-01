Розгромна поразка

Спортивні новини

4 вересня, у 10-му турі Чемпіонату України серед команд Другої ліги «Інгулець-2» у Володимирівці зустрічався з СК «Дніпро-1».

«Інгульцю-2» протистояв дебютанту Другої ліги, команда, яка ставить серйозні завдання на сезон і має підбір футболістів, що достойно грали б і у Першій лізі, СК «Дні-про-1». З перших хвилин гості заволоділи ініціативою на футбольному полі. У першій половині тайму особливо небезпечних моментів не було створено. Ігор Когут пробивав поруч з ближньою штангою воріт Єгора Поповича. У відповідь Павло Бесараб небезпечно прострілював з лівого флангу — голкіпер гостей зумів дотягнутися до м’яча. Нападник дніпровців Дмитро Сула поцілив у кут воріт господарів, яких виручив голкіпер Єгор Попович, перевів м’яч на кутовий. А на 38-ій хвилині матчу після удару Олександра Сніжка господарів виручила штанга воріт. Через пару хвилин небезпечно прострілював Микита Жуков, але ніхто з партнерів на нього не відгукнувся. А у компенсовані хвилини тайму після подачі з кутової позначки Ігор Когут пробив поруч зі штангою воріт «Інгульця-2».

У другому таймі матчу покращилася реалізація моментів у гостей. Хоча на старті тайму воротам гостей загрожував Гіоргі Кобуладзе, але його удар заблокував захисник СК «Дніпро-1». А на 54-ій хвилині матчу Володимир Польовий потужно пробив з далекої відстані по центру воріт господарів — цього не очікував голкіпер Єгор Попович і не зумів виручити свою команду. Так був відкритий рахунок. Зазначимо, що в ті хвилини «Інгулець-2» грав у меншості, адже за межами поля надавали медичну допомогу одному з гравців. А через 5 хвилин після передачі Олександра Сніжка Каміль Хучбаров вийшов один на один з голкіпером — рикошетом від Єгора Поповича м’яч влетів у ворота «Інгульця-2». А ще через три хвилини після передачі Каміля Хучбарова Ігор Когут головою результативно замкнув дальню штангу воріт.

На 66-ій хвилині матчу зовсім слабко зіграли центральні захисники «Інгульця-2»: Юрій Захарків виграв боротьбу у опонентів й переграв голкіпера Єгора Поповича, забивши четвертий м’яч у ворота господарів. Невдалий проміжок часу провели «Інгульця-2», за 12 хвилин пропустивши аж чотири м’ячі. А на 75-ій хвилині матчу господарі могли один м’яч відіграти, але Назар Трофимчук не переграв голкіпера суперника, а удар Валерія Нікітчука заблокували захисники гостей. Остаточний рахунок зустрічі 5:0 встановив Юрій Захарків: Антон Зіпцер у боротьбі з Войцеховським вибив м’яч на дальню штангу воріт, звідки безперешкодно пробив Юрій. А через хвилину Єгор Попович «потягнув» удар Владислава Войцеховського.

У наступному турі, 10 вересня, «Інгулець-2» на виїзді зіграє з командою «Металіст 1925».

Віктор Слюсаренко.