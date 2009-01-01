Реалізація проекту «Здоров’я наших дітей», розвиток дошкільної освіти - Сергій Коваленко поставив завдання на апаратній нараді

Під час апаратної наради перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко вказав на першочергові завдання.

Зокрема, посадовець наголосив на необхідності завершити усі підготовчі роботи, аби вчасно розпочати новий опалювальний сезон.

Торкнувшись роботи освітніх закладів, Сергій Коваленко відзначив, що у новому навчальному році буде продовжено реалізацію проекту «Здоров’я наших дітей». – Під пильним контролем влади залишатиметься якість харчування учнів, дотримання належних умов для занять дітей фізичною культурою та спортом, профілактика та лікування. Як і у минулому році, працюватимуть спеціальні моніторингові групи, сформовані із фахівців управління освіти і науки та інших підрозділів облдержадміністрації, які проводитимуть відповідні перевірки освітніх закладів. Особистий контроль за станом реалізації проекту здійснюватиме голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко, – наголосив посадовець.

Серед інших пріоритетних завдань в освітній галузі перший заступник голови облдержадміністрації визначив необхідність створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах, а також відкриття нових ДНЗ.

Окрім того, він наголосив на важливості підвищення у наступному році заробітної плати для вчителів. – Необхідно подбати про створення належних умов для педагогічної праці, а також реформувати систему початкової освіти шляхом реалізації програми «Нова українська школа», – відзначив Сергій Коваленко.