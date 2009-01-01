Субсидії за новими правилами

4 вересня, під час апаратної наради в ОДА начальник управління соціального захисту населення Олександр Догаров повідомив, що в новому сезоні будуть зміни в механізмі нарахування субсидій населенню.

За словами Догарова, зміни будуть в періоді обрахування доходів населення.

«Якщо в минулому опалювальному періоді обрахування доходів населення здійснювалося за минулий календарний рік, то в цьому опалювальному періоді обрахунок доходів населення буде здійснюватися за перший та другий квартал поточного року», - зазначив посадовець.

Крім того, визначено і межі заборгованості, з якої буде призначатися субсидія. Раніше, коли сім’я мала заборгованість понад два місяці на оплату житлово-комунальних послуг, то в такому разі субсидія не призначалась. У новому опалювальному періоді субсидію призначатимуть навіть якщо сім’я має заборгованість, але вона не повинна перевищувати 340 гривень.

Також області обіцяють сплатити заощаджені субсидії. За словами посадовця, на території області налічується 65 тисяч сімей, які мають право на монетизацію заощаджених субсидій на загальну суму відшкодування близько 38 мільйонів гривень.

Всім родинам органи соцзахисту надали інформацію про за-ощаджені субсидії та алгоритм дій для отримання коштів.

У період із червня до вересня поточного року з офіційними заявами звернулися 56 тисяч сімей (85%) на загальну суму майже 33, 5 мільйонів гривень.

Відповідні дані передано до профільного міністерства. Після затвердження парламентом змін до державного бюджету, орієнтовно в жовтні поточного року будуть перераховані кошти на область, після чого буде здійснено виплати громадянам.

З офіційного сайту ОДА