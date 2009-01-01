Відновлення традиції

Свого часу 1 вересня в більшості шкіл району у святі першого дзвоника брали участь керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальні працівники ра-йонної ради, аби привітати школярів і педагогів з Днем знань і початком нового навчального року, побажати всього найкращого.

Нині ця гарна традиція відновлена, в багатьох школах побували гості з району. Вони передали поздоровлення і найкращі побажання від керівництва району, не забули і про подарунки.

Іскрівську школу відвідала заступник голови районної ради Антоніна Іванова, Чечеліївську – директор КУ «Петрівський РЦОЗО» Григорій Москалець, Червонокостянтинівську – начальник відділу економічного розвитку та інфраструктури райдержадміністрації Геннадій Горбанець, Зеленську – керуючий справами виконавчого апарату районної ради Борис Гнатюк, Богда-нівську – заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Тетяна Притула, Ганнівську – начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Валентина Сибіра, Луганську – начальник відділу містобудування, архітектури і житлово-комунального господарства Світлана Заєць, Володимирівську – директор територіального центру Інна Лук’янова, Петрівську (с. Козацьке) – начальник служби у справах дітей Тетяна Нікульшина. Серед подарунків було різноманітне шкільне обладнання, спортивний інвентар тощо.

Анатолій Рябоконь.

На знімках: подарунки вручають Б.Гнатюк і В.Сибіра.