В райдержадміністрації

Відбулася нарада з питань реалізації запланованих інвестиційних проектів та соціальних заходів у 2017 році

5 вересня перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета разом з керівником апарату райдержадміністрації Ольгою Сємеховою провели чергову що-місячну нараду з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та комунальних підприємств, установ і закладів у районі з питань реалізації запланованих інвестиційних проектів та соціальних заходів у 2017 році.

Учасники наради детально обговорили стан виконання ремонтних робіт на підвідомчих об’єктах в галузях охорони здоров’я, культури, освіти, соціального захисту і соціального забезпечення, фізкультури і спорту, житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, обсяги їх фінансування та строки виконання.

Також було проаналізовано хід реалізації проектів, які впроваджуються в рамках Угоди про соціально-економічне партнерство, укладеної між райдержадміністрацією, ра-йонною радою та ПрАТ «ЦГЗК», у тому числі проектів-переможців конкурсу в рамках районної програми взаємодії «Майбутнє – спільна справа».

За підсумками наради надані відповідні доручення відповідальним виконавцям по кожній галузі та сфері діяльності, стан виконання яких буде обговорено на наступному засіданні.

Підготовка до спартакіади з нагоди Дня фізичної культури і спорту

Провела засідання організаційного комітету перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, яка зазначила, що цього року спартакіада серед збірних команд підприємств, установ, організацій та територіальних громад району проводитиметься вже втретє і відбудеться на базі Петрівського НВО 9 вересня.

В ході засідання його учасники затвердили Положення про проведення спартакіади, склад мандатної комісії та судійської колегії. Присутні покроково зупинилися на кожному пунктові програми змагань, яка включає в себе змагання з міні-футболу, дартсу, шашок, армреслінгу та перетягування канату. Крім цього, буде оголошено номінацію на кращу команду вболівальників. Також, учасники засідання детально обговорили проблемні питання і шляхи їх вирішення.

На сьогоднішній день про участь у спартакіаді заявили сім команд, а саме: команда освітян, команда Петрівської газової дільниці, та збірні команди територіальних громад Богданівської, Малинівської, Іскрівської, Новостародубської та Чечелі-ївської сільських рад.

Шановні петрівчани та гості району!

В День фізичної культури і спорту, 9 вересня 2017 року, в Петровому відбудеться третя районна спартакіада серед збірних команд підприємств, установ, організацій та територіальних громад району.

До вашої уваги:

10.00 - урочисте відкриття і представлення команд за участю керівництва району;

10.30 – 13.00 – змагання з дартсу та шашок;

13.00 – 14.30 – змагання з перетягування канату та армреслінгу;

15.00 - підведення підсумків, нагородження переможців та закриття спартакіади.

Місце проведення: Петрівське НВО-гімназія

10.30 – 14.00 - змагання з міні-футболу

Місце проведення: майданчик зі штучним покриттям ДЮСШ «Олімп»

Крім цього, оголошується номінація на кращу команду вболівальників.

Запрошуємо колективи дружно підтримати своїх колег і друзів та за активність у вболіванні отримати приз.

Чекаємо всіх небайдужих до спорту активно та змістовно провести вільний час разом з нами!

Оргкомітет