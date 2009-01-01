Представники обласного управління юстиції розповіли як боротися з рейдерством

У заході, де обговорили тему механізмів боротьби з рейдерством та засобів їх упередження, взяли участь керівники сільськогосподарських підприємств району, реєстратори відділу (центру) надання адміністративних послуг Пет-рівської РДА та представники обласного управління юстиції.

Керівники району – перший заступник голови рай-держадміністрації Тетяна Панета і голова районної ради Тамара Сакара відкрили захід і представили гостей загалу .

Головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації обласного управління юстиції Євген Классов і головний спеціаліст сектору взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Олена Гапіченко розповіли про знищення монополії у сфері реєстрації речових прав і бізнесу й передачу функцій органам місцевого самоврядування, райдержадміністраціям, приватним нотаріусам і акредитованим суб’єктам.

Рейдерство є одним із різновидів злочинної діяльності. Саме тому постраждалим особам насамперед необхідно звертатися до правоохоронних органів для фіксації випадків незаконного захоплення майна та державних реєстраторів для блокування вчинення будь-яких реєстраційних дій з майном. Після цього потерпілій стороні слід подати скаргу до Міністерства юстиції або позов до суду. Також варто відзначити про те, що учасники заходу більше дізналися про сервіс інформування «SMS-Маяк», завдяки якому можна отримати повідомлення на мобільний телефон або електронну адресу щодо вчинення незаконних реєстраційних дій.

З офіційного сайту райдержадміністрації.