Підприємці – рушійна сила економіки

30 серпня у залі засідань районної ради відбулось урочисте зібрання з нагоди святкування професійних свят – Дня працівників торгівлі та Дня підприємця.

Слова вдячності і вітання зі святом прозвучали від першого заступника голови райдержадміністрації Тетяни Панети та голови районної ради Тамари Сакари. Тетяна Григорівна, вітаючи підприємців та працівників торгівлі, передала найтепліші побажання від голови районної державної адміністрації Сергія Завалія. Вона побажала міцного здоров’я, щастя, комерційного успіху, ділової ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні.

Голова районної ради Тамара Сакара у своєму вітальному слові відзначила, що працівники торгівлі та підприємці вносять значний внесок у розвиток нашого району, вони активно долучаються до різноманітних заходів, побажала здоров’я, добробуту в родинах, успіхів в роботі та мирного неба над головами.

Почесною Грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток торгівлі в області та з нагоди професійного свята – Дня працівника торгівлі нагороджені Надія Кукіль та Сергій Робота. Подяку Кіровоградської обласної державної адміністрації оголошено Наталії Бойко.

Почесною Грамотою Петрівської районної ради та Петрівської районної державної адміністрації за вагомий внесок у забезпеченні соціально-економічного розвитку району та з нагоди Дня підприємця нагороджено Любов Мерву та Валентину Висоцьку.

Почесну Грамоту Петрівської районної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди Дня працівників торгівлі отримала Вікторія Ковальова.

Подяку Петрівської районної державної адміністрації оголошено Надії Охотній, Вадиму Пшеничному, Василю Торопу, Вадиму Шелану, Зої Щур .

Музичним подарунком для присутніх став виступ Катерини Карабило, Леоніда Старова та дуету Антона Антипенка та Юлії Реви.

Анатолій Рябоконь