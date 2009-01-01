Літній мотив

До уваги футбольних уболівальників!

У НЕДІЛЮ, 10 ВЕРЕСНЯ 2017 року, на стадіоні «Інгулець» відбудеться поєдинок 11-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Першої ліги.

Зустрічаються команди: ФК «ІНГУЛЕЦЬ» - «ГЕЛІОС»

Початок зустрічі о 18.00.

Запрошуємо уболівальників Петрівщини та гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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Вітаємо з Днем народження!

Петрівські районна державна адміністрація, районна рада та районна організація ветеранів України від щирого серця поздоровляють з 92-ю річницею від дня народження учасника бойових дій у Другій світовій війні, жителя Луганки ВАСИЛЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ПЛЮКАЛА і бажають здоров’я, благополуччя, довгих років життя.

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