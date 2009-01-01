Ділки з Петрівського району розібрали колію на метал

Кримінальна хроніка

Троє жителів Петрівського району демонтували кількадесят деталей із залізничного полотна. Але скористатися «здобиччю» злодіям не вдалося, їх «на гарячому» викрили у вчиненні правопорушення, про що поінформували в Петрівському відділенні Долинського відділу поліції Кірово-градської області.

«27 серпня до відділення поліції надійшло повідомлення від охоронника місцевого управління підприємства про те, що на 12-му кілометрі залізничного перегону поблизу одного з населених пунктів району знаходяться невідомі та намагаються скоїти крадіжку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. По-ліцейські встановили особи злодіїв. Ними виявилися троє раніше судимих за крадіжки жителів одного із сіл району. Особи встигли «зняти» з колії понад 35 металевих деталей.

«За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Після встановлення усіх обставин злочину, дії осіб буде кваліфіковано остаточно», - розповів начальник Петрівського відділення поліції Олександр Лисенко.

У даний час вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам підозри. Досудове розслідування триває.