У лідерах — партія «Батьківщина»

Згідно з даними опитування, 66,8% опитаних українців виявили готовність прийти на парламентські вибори найближчої неділі.

Відповідаючи на запитання «За яку партію ви б проголосували, якби найближчої неділі відбулися вибори до Верховної Ради», більшість респондентів підтримали ВО «Батьківщина» (10,9%), 8,1% проголосували б за «Блок Петра Порошенка «Солідарність», 7,3% - за партію» за життя «Вадима Рабиновича, 7% - за «Опозиційний блок». Також 5 -відсотковий бар’єр подолала б «Радикальна партія Олега Ляшка» (6,4%).

Опитування проводилося Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка спільно з Київським прес-клубом, Інститутом аналізу і прогнозування, відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Всеукраїнське опитування проводилося з 20 до 29 липня 2017 року. Загалом було опитано 2 тис. 30 респондентів. Статистична похибка становить 1,33-2,21%