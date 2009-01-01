Долю матчу вирішив пенальті

Спортивні новини

У 10-му турі Чемпіонату України серед команд Першої ліги «Інгулець» у Ковалівці зустрічався з місцевим «Колосом».

Матч розпочався у неквапливому темпі. М’яч краще контролювали господарі. Але так було не довго: 15 хвилин, після яких футболісти «Інгульця» перехопили ініціативу на футбольному футболу в плані контролю м’яча. Напівмомент на 16-ій хвилині стався біля воріт гостей: Василь Коропецький виводив Бондаренка на ударну позицію — Олександр не зумів переграти голкіпера. Вже через пару хвилин Олександр Мішуренко намагався вивести Акименка на «побачення» з голкіпером «Колоса», але цей задум «розгадав» захисник господарів. Подібний епізод стався на 24-ій хвилині матчу, коли Олексій Павелько виконував передачу на Елла Кена, але захисник Олексій Зозуля відтіснив його від м’яча і голкіпер Антон Яшков зафіксував «круглого» в руках. Зазначимо, що у середині першого тайму матчу отримав травму гравець гостей Владислав Клименко і тренерський штаб «Інгульця» виконав вимушену заміну.

Останні 10 хвилин першого тайму пройшли за незначної переваги господарів. Після втрати м’яча Віталієм Павлов у середині поля господарі провели стрімкий контрвипад, який зупинили захисники гостей. А на 38-ій хвилині матчу стався ключовий епізод першої половини — гравець господарів наважився на удар через себе з 15 метрів до воріт суперника і м’яч на думку головного арбітра влучив у руку захисника «Інгульця» Віталія Павлова. Було призначено пенальті. Штатний пенальтист «Колосу» Олександр Поздеєв впевнено розвів голкіпера та м’яч по різним кутам воріт — 1:0.

На старті другого тайму матчу господарі провели стрімку контратаку: Василь Коропецький пройшов до лівому флангу атаки і прострілив у воротарську гостей — захисник зумів заблокувати цю передачу. Дві поспіль подачі з кутової позначки не принесли успіху футболістам «Інгульця»: господарі зуміли відбитися. А на 54-ій хвилині зустрічі після передачі Нехтія Віталій Гавриш в один дотик пробив у лівий нижній кут воріт «Інгульця» — голкіпер Геннадій Ганєв встиг згрупуватися та спіймати м’яч. Через вісім хвилин господарі мали ще один момент біля воріт «Інгульця» — Василь Коропецький головою пробив поруч з дальньою штангою воріт гостей. А на сімдесятій хвилині матчу голкіпер «Інгульця» Геннадій Ганєв на мить випередив нападника суперника Олександра Бондаренка. Був небезпечний момент, який відмінно «прочитав Геннадій.

На 77-ій хвилині матчу Василь Коропецький стрімко пройшов до лівому фланзі атаки — першу його передачу заблокував Олександр Кучеренка і Василь виконав навіс на дальню штангу воріт — Владислав Нехтій у боротьбі із захисником «Інгульця» пробив вище воріт. Через чотири хвилини Віталій Рябушко з 17 метрів пробив трішки вище воріт «Колосу». А ще через хвилину Ніка Січінава пробив поруч з ближньою дев’яткою воріт господарів.

Останні хвилини матчу «Інгулець» володів ініціативою, намагаючись зрівняти рахунок, але не вдалося. Віталій Рябушко здійснив індивідуальний прохід і знайшов мить для удару — голкіпер господарів відбив м’яч перед собою і першим на м’ячі був Ніка Січінава, але забити йому не вдалося, адже арбітр зафіксував положення поза грою. Це був останній епізод у звітному матчі, що завершився з рахунком 1:0 на користь «Колосу».

У наступному турі, 10 вересня, «Інгулець» вдома зіграє з харківським «Геліосом». До речі, матч «Інгулець» — «Геліос» українські любителі футболу зможуть переглянути у прямій трансляції на телеканалі «Хsport» за підтримки агрофірми «П’ятихатська». Початок о 18.00.

Віктор Слюсаренко