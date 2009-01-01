Освіта – настав час змін

30 серпня 2017 року в Луганському сільському Будинку культури імені А.Лисиціна відбулася традиційна серпнева конференція педагогічних працівників району. У ній взяло участь більше 250 працівників установ і закладів освіти, а також перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета та голова районної ради Тамара Сакара.

Відповідним епіграфом до конференції стала пісня у виконанні подружжя Чорнопольських: Лілія і Сергій співали, як завжди, емоційно і високопрофесійно. А логічним доповненням до художнього номера стали слова ведучих Д. Суліми та І. Оранської:

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить…

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Політологи та науковці, які займаються дослідженням галузі державного управління, вважають, що найголовнішими пріоритетами держави мають бути вчитель, медик і військовий і це цілком логічно, адже вчителі є «архітекторами майбутнього», бо саме вони, виховуючи молодь, даючи їй знання, налаштовуючи на патріотичні і моральні орієнтири, дбають про те, якою буде держава в найближчому майбутньому, медики дбають про здоров’я нації, а воїни – про захист держави.

Освіта в сучасних умовах є могутнім чинником розвитку духовної культури українського народу, відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, запорукою громадянського миру і майбутніх успіхів в утвердженні і зміцненні авторитету України, як суверенної, демократичної, соціальної та правової держави – повноправного члена європейської та світової спільноти.

Згадкою про минулий навчальний рік, здобутки освітян району став відео-фільм «Учитель – це наша совість, взірець у житті єдиний».

Ще одна пара ведучих – Ю.Кулибаба та Ю.Лисенко запрошують на сцену молоде поповнення – педагогів, які розпочнуть перший у своєму житті навчальний рік, як вчителі. Це Анжеліка Носенко – вчитель української мови та літератури, випускниця Дніпропетровського національного університету імені О.Гончара, Вікторія Чвалко – вчитель фізичної культури, випускниця Олександрійського педагогічного коледжу імені В.Сухомлинського, випускниці Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка Юлія Петренко – вчитель початкових класів, Тетяна Жушман – вчитель української мови та літератури, Марина Шаповал – практичний психолог, Інна Яременко – вчитель географії та економіки, організатор краєзнавчо-туристичної роботи та Віталіна Колодяжна – вчитель української мови та літератури, випускниця Криворізького державного педагогічного університету.

Професія вчителя від інших відрізняється тим, що це професія душі. І дуже добре, коли ця майстерність, цей душевний стан передається від покоління до покоління, утворюючи учительські династії. У нашому районі є 25 таких династій. Від їхнього імені молодих педагогів привітали Неля Анатоліївна Гончарук, Віталій Дмитрович Гончарук, Світлана Дмитрівна Дяченко та Анастасія Віталіївна Дяченко. Вони сказали на адресу юних колег багато теплих слів та гарних побажань. За традицією, коли відзначається день народження людини, печеться іменинний пиріг. З нагоди народження молодих педагогів їм також подарували пиріг з запаленими свічками, які вони задули, загадавши бажання.

Молодих учителів та всіх присутніх привітали перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета та голова ра-йонної ради Тамара Сакара. Зі словом відповіддю виступила молодий спеціаліст Марина Шаповал, яким закінчилося урочисто-вітальне відкриття конференції.

Далі освітяни обговорили інформаційно-аналітичні матеріали з питань підготовки до 2017-2018 навчального року. Із інформацією «За крок до старту» виступила начальник відділу освіти районної державної адміністрації Наталія Гавриленко. Вона зазначила, що відчувається наближення великих змін і нововведень у системі освіти. Вже розроблена і затверджена Концепція нової української школи, є сподівання, що Верховна Рада України найближчим часом прийме рамковий Закон про освіту. Із 1 вересня нинішнього року 100 шкіл України, в тому числі 4 в нашій області, пілотуватимуть перший клас Нової української школи, а з 2018 року початкова школа розпочне роботу за новими державними стандартами.

На жаль, освітній процес не позбавлений певних недоліків.

- Доводиться констатувати, що сьогодні ми навчаємо шестирічок у невластивому для них форматі: садимо за парти, а вони не готові сидіти за ними весь день; завантажуємо рюкзаки так, що не під силу навіть дорослим, – сказала Наталія Анатоліївна. Необхідно виправляти ситуацію, не чекаючи команди «зверху».

Н.Гавриленко зупинилася на завданнях, які стоять перед дошкільною ланкою, сферою загальної середньої освіти.

Якщо говорити про доступність якісної освіти, то постає питання оптимізації мережі, опорних і малокомплектних шкіл. Зрозуміло, що цей процес не зупинити, його диктують реалії сьогодення. Тому підвищення якості середньої освіти має проходити через призму створення належних умов:

- оснащення опорних закладів матеріально-технічною базою, зокрема, навчальними кабінетами;

- забезпечення якісного підвезення дітей до ЗНЗ;

- забезпечення педагогічними кадрами та створення умов для їхньої мотиваційної діяльності через моральне та матеріальне стимулювання.

- Створення високо-ефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. Час змін в освітньому просторі дає можливості для всіх, хто в ньому перебуває, якнайширше розкрити свої здібності, долучитися до творення Нової української школи, адже жодна реформа не може бути успішною без співпраці і професійного внеску кожного учасника цього процесу, – сказала на завершення Н.Гавриленко.

В обговоренні взяли участь Лариса Бурлак, директор Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів, яка зупинилася на питанні «Формування позитивного іміджу навчального закладу в умовах децентралізації управ-ління», Тетяна Огир, заступник завідувача з навчально-виховної роботи Петрівської ЗШ І ступеня, філії комунального закладу «Петрівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» з доповіддю «Рік роботи за оновленими програмами: проблеми, та шляхи їх вирішення», Світлана Баканьова, учитель початкових класів Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів, яка розкрила питання «Роль мультимедійних технологій у створенні успішного навчального середовища для учнів початкових класів», Олена Гришаєва, заступник директора з навчально-виховної роботи Ганнівської ЗШ І-ІІІ ступенів з доповіддю «Роль психологічної служби в організації діяльності освітнього простору», Вероніка Лінтур, учениця Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів, голова комісії з питань освіти районного парламенту дітей, яка ознайомила присутніх з питанням «Органи учнівського самоврядування – основа формування громадської свідомості», Людмила Узлова, учитель Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів, яка окреслила питання «Реалізація концепції національно-патріотичного виховання через залучення до громадської діяльності, до роботи в Євро клубі», Олена Рябова, педагога-організатора комунального закладу «Петрівське НВО «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія», яка презентувала роботу учнівського творчого об’єднання «Патріот», як однієї з форм реалізації громадянської компетентності учнів у навчально-виховному процесі, Світлана Філіпова, учитель початкових класів, голова профспілкового комітету Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів з питанням, що стосується ролі профспілки в умовах реформування освіти.

Учасники конференції прийняли рекомендації щодо реалізації основних завдань розвитку галузі освіти в районі у 2017/2018 навчальному році.

У другій частині конференції відбулося нагородження педагогічних працівників за підсумками навчального року.

Перший заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панета, голова районної ради Тамара Сакара і начальник відділу освіти райдержад-міністрації Наталія Гавриленко вручили педагогічним працівникам Почесні грамоти та Подяки управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, Грамоти відділу освіти Петрівської райдержад-міністрації, відзнаки у номінаціях «Учитель авторитет», «Золотий фонд Петрівщини», «Педагогічна надія».

Грамотою управління освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації та грошовою премією нагороджені Лариса Бондаренко – вчитель історії Новостародубської ЗШ І – ІІІ ступенів та Лариса Харлан – завідувач Петрівського ДНЗ «Колосок».

Подякою управління ос-віти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації нагороджені Світлана Калінчук – вчитель зарубіжної літератури та російської мови КЗ «Петрівське НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» та Наталія Осадченко – заступник директора з навчально-виховної роботи Ганнівської ЗШ І – ІІІ ступенів.

За стабільність у роботі, досягнуті показники навчально-виховної роботи, творчої та громадської діяльності, участь колективів у районних заходах та згідно із Положенням про присвоєння статусу «Кращий загальноосвітній навчальний заклад району» та «Кращий дошкільний навчальний заклад району» колективи комунального закладу «Петрівське НВО «ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія» (директор А.Вєтрова), Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів (виконуюча обов’язки директора школи І.Катрук), Луганського до-шкільного навчального за-кладу (виконуюча обов’язки завідувача О.Коробчук) нагороджені Дипломами.

Родзинкою конференції стала районна творча виставка вчителів «Квітучі барви таланту!».

За підсумками огляду експонатів автори найкращих робіт були відзначені спільними грамотами відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації і районного комітету Профспілки працівників освіти та науки України та грошовими преміями:

- у номінації «Фотомистецтво» Анастасія Дяченко, учитель Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів;

- у номінації «Образотворче мистецтво» Ольга Хральченко, учитель Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів;

- у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»: Лариса Мовчан, учитель Петрівського НВО - за зайняте І місце, Галина Чудна, учитель Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів - за зайняте ІІ місце, Тетяна Міщенко, учитель Чечеліївської ЗШ І-ІІІ ступенів - за зайняте ІІІ місце.

Окремі слова подяки за багаторічну плідну співпрацю з методичним кабінетом, підготовку та проведення методичних заходів, за щедре вчительське серце, яке віддавалося дітям впродовж 60 років педагогічної діяльності, прозвучали на ім’я вчителя початкових класів Балахівської ЗШ І – ІІІ ступенів, кандидата педагогічних наук, доцента Світлани Панасівни Логачевської.

Музичні вітання учасникам конференції дарували родина Чорнопольських та учні Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів, хореографічний колектив Петрівської дитячої музичної школи та аматорський колектив районного Будинку культури.

Наостанок прозвучали слова вдячності за сприяння у проведенні серпневої конференції освітян директору СВК «Агрофірма «Маріампольська» Костянтину Міщанину, директору Луганського СБК імені А.Лисиціна Олександру Донцю, адміністрації та педагогічному колективу Луганської ЗШ І – ІІІ ступенів.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: учасників конференції вітають Сергій та Лілія Чорнопольські; на сцені молоді вчителі; привітання від Т.Панети і Т.Сакари та представників вчительських династій; доповідає Н.Гавриленко; Т.Сакара, Т.Панета і Н.Гавриленко з переможцем у номінації «Золотий фонд педагогічної Петрівщини» Н.Дудник та переможцем у номінації «Педагогічна надія» Ю.Кулибабою; Г.Москалець, Т.Сакара,Т.Панета і Н.Гавриленко з С.Логачевською.