День Майбутнього

Саме таку неофіційну назву можна було б присвоїти Дню знань, який Україна відзначила 1 вересня. Бо ж саме знання – перепустка в майбутнє. Про це свідчить сюжет про молодих українців, який пройшов на кількох телеканалах кілька днів тому. Це люди, які виросли в незалежній Україні, яких не стримують стереотипи і міфи минулого. Вони отримали знання і досягли неабияких успіхів в громадському житті, науці, бізнесі, мистецтві, саме вони незабаром будуть визначати вектор розвитку нашої держави, будуть, так би мовити, обличчям нової України.

Черговий етап оволодіння знаннями починається 1 вересня у мільйонів наших юних співвітчизників – школярів і студентів. В усіх навчальних закладах району пройшли урочистості з нагоди Дня знань.

У загальноосвітніх навчальних закладах району приступили до навчання 1974 учні 1 – 11 класів. До першого класу зараховано 176 дітей, що на 58 менше, ніж в минулому році. Забезпеченість учнів підручниками становить 92%. Потребують підвезення 560 учнів із 18 населених пунктів до 8 загальноосвітніх навчальних закладів.

На святі першого дзвоника в Петрівському НВО «ЗШ І – ІІІ ступенів – гімназія» побували голова районної ради Тамара Сакара, Петрівський селищний голова Світлана Тилик, начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Гавриленко.

Перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета і Н.Гавриленко відвідали Балахівську загальноосвітню школу, а також Новостародубську ЗШ І – ІІІ ступенів, де до них приєдналася Т.Сакара.

Свято у Балахівській школі відкрила завідуюча філією Людмила Кудрик. Вона привітала всіх 83-х учнів (в тому числі 8 – першокласників) з початком нового навчального року, побажала успіхів у навчанні, адже знання – це скарб, який допомагає втілити в реальність всі мрії, здійснити всі життєві плани, стати успішною людиною. Людмила Борисівна поздоровила також колег, побажала їм ус-пішної роботи, вдячних і старанних учнів.

Т.Панета передала привітання і найкращі побажання від очільника району Сергія Завалія. Звертаючись до учасників свята вона сказала, що школа відкриває двері у незрівняний світ знань, порадила учням наполегливо їх здобувати. Для цього створені всі умови: школа відремонтована, зміцнюється її матеріальна база. Тетяна Григорівна висловила вдячність трудовому колективу школи за активну участь в районному конкурсі, що дало змогу по-ліпшити умови навчання, адже, крім телевізора, в класах з’явилися нові аудиторні дошки.

Балахівським педагогам є на кого рівнятися, адже в цій школі впродовж 60 років пропрацювала кандидат педагогічних наук С.Логачекська. Т.Панета тепло привітала Світлану Панасівну, побажала їй здоров’я і нат-хнення, висловила побажання, аби вона і надалі щедро ділилася з колегами своїм багатим професійним і життєвим досвідом.

Учасників свята від імені педагогів-ветеранів привітала С.Гуренко, а також Балахівський селищний голова О.Коваленко.

На свято в Новостародубську ЗШ І – ІІІ ступенів завітав голова Кіровоградської обласної державної ад-міністрації Сергій Кузьменко. Він, привітавши присутніх з Днем знань, зауважив, що і сам є батьком доньки-третьокласниці, яку відвів на свято першого дзвоника в одну зі шкіл Олександрії.

- В наступному бюджетному році будуть підвищені зарплати педагогам, що є свідченням уваги держави до проблем освітянської галузі – сказав він. Процес створення освітніх округів і опорних шкіл, як ваша, також вважаємо позитивним, бо це дасть змогу поліпшити рівень освітніх послуг, дати ґрунтовні знання сільським дітям. Я розумію, що для повноцінного функціонування Новостародубської опорної школи двох шкільних автобусів замало, вважаю, що потрібен ще один. А на закінчення хочу зауважити, що негоже ходити в гості без подарунка, тож привіз вам сучасний плазмовий телевізор.

С.Кузьменко побажав всім учням успіхів, випускникам – високих балів у ЗНО, педагогам – терпіння і наснаги, всім присутнім – щастя і миру.

Т.Сакара, привітавши учасників свята і побажавши їм всього найкращого, зауважила, що сприймає слова очільника області про новий шкільний автобус, як гарну і реальну перспективу, яка вселяє віру у те, що Новостародубська загальноосвітня школа буде працювати у комфортному і спокійному режимі, не матиме проблем з підвезенням учнів.

Свято намагалася зіпсувати дощова погода, але це їй не вдалося – воно було цікавим, урочистим і хвилюючим.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: учасників свята вітає Сергій Кузьменко; дзвенить дзвоник для учнів Петрівської ЗШ І ст.; привітання від майбутніх випускників: учнів 4-их і 11-их класів Петрівського НВО; честь підняти прапор отримав учень 5 класу Балахівської школи Денис Чернецький; учасників свята вітають майбутні випускники Новостародубської ЗШ І-ІІІст.; С.Кузьменко з Т.Панетою, Т.Сакарою, Новостародубським сільським головою В.Заїкою та директором школи Л.Бурлак.