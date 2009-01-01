Виїзд до Миколаєва вдався. Пройти б ще й Ковалівку…

Спортивні новини

Як і очікувалося, досить непростим виявився виїзний поєдинок «Інгульця» в Миколаєві, де суперником нашої команди став клуб з однойменною назвою. Зазнавши поразок в перших двох турах, «Миколаїв» потім видав блискучу серію з чотирьох поспіль перемог, тож про нього вже заговорили також, як про одного з можливих потенційних претендентів на нагороди першості. Щоправда, в звітному протистоянні більшість футбольних експертів віддавали перевагу все ж«Інгульцю» і приємно, що, зрештою, вони не помилилися. Однак поїздка до Миколаєва легкою прогулянкою не виявилася. В першій половині гри наші хлопці начебто й мали ігрову та територіальну перевагу, але скористатися нею не зуміли, створивши, фактично, лише одну-єдину по-справжньому гольову ситуацію. Віталій Рябушко видав чудовий пас на хід Олексієві Павельку, тож наш півзахисник мав чудову нагоду вийти сам на сам з голкіпером господарів. Однак Олексієві забракло стартової швидкості, відтак першим на м’ячі опинився саме воротар. Натомість контратаки «Миколаєва» хоч і були не надто чисельними, однак пару разів змусили похвилюватися усіх прихильників «Інгульця».

А вже в другому таймі наші хлопці «дотисли» своїх візаві, втіливши, нарешті, ігрову перевагу в конкретний результат. Показово, що своїм дебютним голом за «Інгулець» відзначився новачок команди Роман Локтіонов (розширене інтерв’ю з ним ми опублікуємо в одному з найближчих номерів районки). Отримавши передачу на хід від своїх партнерів, Роман перекинув м’яч через голкіпера, записавши таким чином перший заліковий бал в список бомбардирів команди. А вже наприкінці зустрічі відрив у рахунку збільшив наш камерунський легіонер Елла Кен, ефектно замкнувши простір з правого флангу. Щоправда, цей успіх ледь не зіграв з нашими хлопцями злий жарт, адже вважаючи, що справу вже зроблено, вони дещо розслабились і тут же отримали гол-відповідь у власні ворота. А оскільки до кінця гри, разом з компенсованим арбітром часом, залишалося ще більше п’яти хвилин, уболівальники на миколаївському стадіоні несамовито погнали своїх улюбленців уперед, сподіваючись, що вони зможуть забити ще, зачепившись за нічию. Та все ж «Інгулець» надалі вже помилок не припускався, упевнено довівши гру до потрібного результату – перемоги з рахунком 2:1. Перемоги, до речі, в звітному турі здобули й конкуренти «Інгульця» по лідируючій групі – футболісти «Арсенала», які здолали з мінімальною перевагою чернігівську «Десну» (1:0) та «Полтава», яка в гостях просто розгромила «Суми» з рахунком 4:0. Таким чином ми продовжуємо займати третю сходинку, трохи відірвавшись від переслідувачів та тримаючи «під прицілом» арсеналівців і полтавчан. Щоправда, після за-ключної гри дев’ятого туру, яка відбудеться вже на момент передачі цього номера до друку, впритул до лідируючої трійки може наблизитися ще й переможець пари «Оболонь-Бровар» – «Геліос». Тож було б добре, аби вони розділили очки навпіл. І все ж, ще краще, якби «Інгулець», не озираючись на інші команди, зміг вирішувати поставлені завдання самотужки, зокрема й в поєдинку з «Колосом», який відбудеться цієї неділі. «Колос» – команда дуже хороша, добре укомплектована по усіх позиціях. Але й нинішній «Інгулець» – непростий горішок для будь-якого суперника. Тож побажаймо нашим хлопцям гарної гри, об’єктивного суддівства, ну й, звичайно ж, - удачі, яка в спорті, як відомо, теж ніколи не буває зайвою.

Володимир Кіфенко.