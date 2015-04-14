До уваги відповідальних осіб страхувальників!

Пенсійний фонд інформує

Олександрійське об’єднане управління Пенсійного фонду України нагадує про особливості формування таблиці 5 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та виправлення помилок.

Таблиця 5 додатка 4 до Порядку від 14.04.2015 року №435 (зі змінами та доповненнями) призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб.

Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

­ було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;

­ було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

­ особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

­ особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

­ особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку не формується та не надається.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку: перший - із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий - із зазначенням дати початку трудових відносин.

У разі, якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.

У разі, якщо в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

Якщо в таблиці 5 додатка 4 до цього Порядку страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи з тих, що передбачені пунктом 8 розділу IV цього Порядку, він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із зазначенням типу форми «додаткова» та таблицю 5 із зазначенням типу форми «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт із зазначенням типу форми «додаткова» не повинен містити таблиць 1 - 4 додатка 4 до цього Порядку.

За додатковими роз’ясненнями щодо ведення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, включаючи питання заповнення таблиць 5-9 додатка 4, всіх таблиць додатка 5, додатка 6 та додатка 7 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Порядку №435, звертатися за адресою: пл. Соборна, 8 або за телефонами: 7-41-03, 7-32-11.

Лілія Галенко, начальник відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації