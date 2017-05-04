Правоохоронні органи діють ефективно

Із сесії районної ради

В другій половині серпня відбулася чергова, вісімнадцята сесія Петрівської районної ради сьомого скликання. В її порядку денному значилися наступні питання:

- Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського ра-йону за І півріччя 2017 року.

- Про заслуховування інформації начальника Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Петрівського району за І півріччя 2017 року.

- Про внесення змін та доповнень до програми економічного і соціального розвитку Петрівського району на 2017 рік.

- Про надання дозволу на укладення договору оренди частини нежитлового приміщення з фізичною особою - підприємцем Шеліганом Вадимом Потаповичем.

- Про внесення змін та доповнень до районної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на 2013-2017 роки.

- Про внесення змін та доповнень до районної програми розвитку житлового будівництва та забезпеченості містобудівною документацією Петрівського району на 2016 - 2020 роки.

- Про внесення змін та доповнень до районної програми соціальної підтримки учасників АТО і членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих на 2017-2018 роки.

- Про внесення змін та доповнень до програми зайнятості населення Петрівського району на пе-ріод до 2017 року.

- Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року №225 «Про районний бюджет на 2017 рік».

- Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок, які надаються в оренду ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат».

- Про передачу майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ Петрівського району до комунальної власності територіальної громади Новостародубської сільської ради.

- Про втрату чинності рішення районної ради від 30 червня 2017 року №322.

- Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 4.05.2017 року № 302 «Про посилення контролю за надходженнями до місцевих бюджетів».

- Про придбання житла.

- Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Петрівський ра-йонний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради.

Як бачимо, всі з перелічених питань потрібні і важливі, адже стосуються життєдіяльності районної громади, вирішення різноманітних проблем.

Перед початком пленарного засідання відбулося спільне засідання постій-них комісій районної ради, на якому депутати заслухали інформацію відповідних посадових осіб, прийняли рішення винести всі питання порядку денного на розгляд районної ради.

З інформацією по першому питанню виступив заступник керівника Олександрійської місцевої прокуратури Антон Клюкін. Він зазначив, що за І півріччя 2017 року на території району зареєстровано зменшення рівня злочинності на 20,9%, зокрема, крадіжок (з 119 до 80 випадків), незаконного заволодіння транспортними засобами (з 4 до 3),пов’язаних із незаконним обігом наркотиків (з 9 до 7). Не реєструвалися випадки умисних убивств, зґвалтувань, розбоїв та хуліганства. Але має місце певне зростання кількості окремих категорій злочинів, а саме: тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого, грабежів, шахрайств, незаконного поводження зі зброєю. Водночас, при зниженні загального рівня злочинності, зменшилася й кількість скоєних тяжких та особливо тяжких злочинів – 41 проти 55 за аналогічний період минулого року, що на 25,5% менше.

Одним з найпоширеніших злочинів залишаються крадіжки.

Доповідач висловив критичні зауваження з приводу незадовільної роботи щодо виявлення незаконних пунктів прийому металобрухту, адже кра-діжки саме металевих виробів становлять левову частину всіх подібних злочинів.

З темою доповіді А.Клюкіна перегукувався і виступ начальника Петрівського відділення поліції Долинського ВПГУ НП в Кіровоградській області Олександра Лисенка, який докладно зупинився на показниках діяльності відділу поліції по всіх напрямках.

Інформація А.Клюкіна і О.Лисенка свідчила, що значна кількість показників роботи поліції вища за обласні, тож діяльність правоохоронців можна вважати успішною.

По решті питань з інформацією виступили головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації Олена Демчик, головний спеціаліст-головний архітектор відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації Алла Полтавець, заступник начальника управління соціального захисту населення райдерж-адміністрації Світлана Попіль, начальник фінансового управління райдержадміністрації Галина Овдій, заступник голови районної ради Антоніна Іванова, директор комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Петрівської районної ради Григорій Москалець.

Депутати з усіх питань прийняли відповідні рішення.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: виступає А.Клюкін; депутати районної ради за роботою.