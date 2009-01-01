До нового навчального року готові (фотозвіт)

Вже давно стало традицією щороку наприкінці серпня здійснювати комісійний об’їзд навчальних закладів району (як загальноосвітніх, так і дошкільних), аби на місці ознайомитися з їхнім станом, готовністю до нового навчального року. Зазвичай, взяти участь у цих заходах запрошують представників районних газети та радіо. Та варто було б запросити на об’їзд і деякі центральні телеканали. Чому? Тому, що не раз доводилося бачити в їхніх програмах репортажі з областей, де школи, здається, ніхто і не збирався готувати до нового навчального року, ремонтувати приміщення, поновлювати матеріальну базу. Мабуть, таких фактів не так і багато, однак складається враження, що деякі журналісти завзято вишукують лише «смажену» інформацію, сподіваючись, що сенсаційними матеріалами піднімуть рейтинг каналу. Чесно кажучи, «чорнуха» вже дуже обридла, хотілося б отримувати хоч трохи більше позитиву, який спонукає до наполегливої праці, вселяє віру в краще майбутнє. Тому і варто було б показувати в таких телепрограмах, як до нового навчального року готуються на Петрівщині. А подивитися є на що.

17 та 21 серпня 2017 року відбувся комісійний об’їзд щодо перевірки стану готовності закладів освіти району до нового 2017/2018 навчального року.

У ньому взяли участь перший заступник голови рай-держадміністрації Тетяна Панета, заступник голови районної ради Антоніна Іванова, начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Гавриленко, директор комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» Григорій Москалець, сільські, селищні голови, представники Держпродспоживслужби та засобів масової інформації.

Разом з комісією ми побували в усіх навчальних закладах району і можна констатувати, що вони, здебільшого, в хорошому стані, видно, що і районна влада, і органи місцевого самоврядування, і керівництво освітянської галузі та навчальних закладів, і працівники шкіл та дитсадків сум-лінно поставилися до цієї справи.

Втім, про це судити краще спеціалістам, тож надамо їм слово.

Згідно з інформацією відділу освіти райдержадміністрації, з метою створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління Петрівщини та стабільного функціонування закладів освіти району щороку модернізується матеріально-технічна база.

За участю колективів закладів освіти, місцевих підприємств, органів місцевого самоврядування при активній підтримці керівництва району упродовж 2017 року забезпечено виконання організаційно-практичних заходів щодо:

- капітального ремонту віконних прорізів у приміщеннях Балахівської, Червонокостянтинівської, Іскрівської, Новостародубської загальноосвітніх шкіл, центру дитячої та юнацької творчості, Петрівської ЗШ І ступеня, Ганнівського та Володимирівського дошкільних навчальних закладів;

- поточного ремонту харчоблоку Петрівської ЗШ І ступеня, покрівель центру дитячої та юнацької творчості, Володимирівської, Петрівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів;

- придбання спортивних майданчиків для Зеленської, Ганнівської, Володимирівської, Чечеліївської загальноосвітніх шкіл;

- ремонту спортивних залів у Новостародубській, Зеленській загальноосвітніх школах, Петрівському НВО;

- придбання обладнання для кабінету біології Новостародубської ЗШ І-ІІІ ступенів;

- відкриття додаткової групи в Петрівському ДНЗ №1 «Рудана.

За дорученням голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка та голови райдержадміністрації Сергія Завалія у школи району придбано нового спортивного обладнання та інвентаря на суму понад 300 тис. грн. Краще від інших справилися з виконанням даного доручення в Іскрівській, Луганській та Чечеліївській загальноосвітніх школах.

На проведення капітальних та поточних ремонтних робіт у 2017 році буде використано понад 5 млн. грн.

За результатами об’їзду краще за інших підготовлені до початку 2017/2018 навчального року заклади освіти на територіях Ганнівської, Луганської, Новостародубської сільських та Петрівської селищної ради, а також заклади освіти інших територій: Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ступенів, Іскрівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Новостародубський ДНЗ №1, Зеленський ДНЗ, Баштинський ДНЗ.

Хоча ця інформація досить лаконічна, та за нею стоїть величезна робота, а головне – любов до дітей, турбота про те, щоб вони здобували глибокі знання, аби мали змогу в подальшому здобувати освіту в кращих вищих навчальних закладах як України, так і інших країн.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: меседж Тетяни Панети: «До зустрічі 1 вересня!..»; Новостародубська ЗШ І-ІІІ ступенів до нового навчального року готова; Л. Кудрик: «Балахівська школа також готова!»; О.Позивай зустрічає гостей; LED-телевізор поповнив матеріальну базу Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів; у спортзалі Володимирівської школи; один з класів Ганнівської школи поповнився зручними імпортними партами; спортивна зала Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів -- одна з кращих в районі; Г.Москалець випробовує спортивні тренажери в Луганській ЗШ І-ІІІ ступенів; Іванівський ДНЗ 1 вересня буде з новою покрівлею; у басейні Петрівського ДНЗ №2 «Сонечко» плавають навіть живі рибки; директор Петрівського НВО А.Вєтрова розповідає про підготовку закладу до нового навчального року; Петрівський селищний голова С.Тилик знайомить членів комісії з ходом ремонтних робіт в ДНЗ «Рудана».

Фото автора.