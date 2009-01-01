Заради дітей – задля майбутнього

Нині наша держава приділяє велику увагу підростаючому поколінню. Саме на навчання, виховання, оздоровлення, творчий розвиток української дітвори звернута увага Президента України, голови ОДА, голів РДА Сергія Завалія та райради Тамари Сакари, всіх відповідних служб району, управлінь та відомств. Надзвичайно стрімко проле-тіли літні дні. Не зчулися, як і серпень минув – найгарячіша пора літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Цього року оздоровча кампанія у Петрівському районі розпочалася 29 травня, бо саме цього дня гостинно відчинили двері всі 14 закладів з денним перебуванням учнів. Протягом двох тижнів 1025 школярів активно відпочивали, брали участь у конкурсах та змаганнях, ходили в походи й на екскурсії. Значна увага з боку педагогічних працівників відпочинкових закладів приділялася вихованню у дітей патріотизму, почуття національної гідності, а також вивченню козацьких звичаїв і традицій українського народу. У всіх пришкільних таборах було налагоджено якісне дворазове гаряче харчування дітвори. Однак для всіх нас цьогоріч пріоритетним залишається завдання збільшення кількості дітей, які б отримали якісні оздоровчі послуги. Над вирішенням цього питання активно працювали усі структурні підрозділи районної державної адміністрації. Оздоровлення в стаціонарних оздоровчих закладах забезпечувалось за кошти ра-йонного бюджету та субвенції сільських та селищних рад, а саме - Петрівської селищної ради – 130 тис.грн, Зеленської сільської ради – 100 тис.грн. та інші. Серед кращих також Ганнівська, Луганська, Новостародубська, Йосипівська, Чечеліївська, Богданівська та Іванівська сільські ради. В ДОЗ «Жовтень» с.Бірки Олександрівського району Кіровоградської області (95 дітей), за кошти обласного бюджету в ДОЗ «Дружба» с.Войнівка Олександрійського району (5 дітей), ДОЗ «Бригантина» смт. Новоархангельськ Кіровоградської області (5 дітей), УДЦ «Молода Гвардія» (3 дитини) та МДЦ «Артек»(4 дитини), ДЗОВ «Перлина Чорномор’я» (8 дітей), за кошти батьків, підприємств та організацій – в стаціонарних оздоровчих закладах області та за її межами.

Ми вдячні голові РДА та голові районної ради, сільським та селищним головам, які приділили значну увагу оздоровленню дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Так у 2017 році було забезпечено відпочинком та оздоровленням:

- 65 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- 30 дітей-інвалідів;

- 272 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей;

- 21 дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

- 88 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

- 165 талановитих та обдарованих дітей;

- 464 дитини працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери;

- 60 дітей, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні АТО;

- 5 дітей внутрішньо переміщених осіб.

Усього оздоровчу кампанію 2017-го року про-фінансовано з районного бюджету на суму 1022,5 тис.грн. З них: відділ освіти – 629,6 тис.грн (в тому числі на підготовку – 59,0 тис.грн.), управління соціального захисту населення Петрівської рай-держадміністрації – 392,9 тис.грн. Так у 2016 році на проведення оздоровчої кампанії було використано 576,9 тис.грн, тобто збільшення обсягів фінансування склало 77%, або 445,6 тис.грн.

Залучено коштів: підприємств, установ, організацій, батьківських коштів у сумі 51 тис.грн.

У поточному році було оздоровлено 1403 дитини шкільного віку з Петрівського району, що складає 56% від загальної кількості дітей вказаної вікової категорії в районі (2513 дітей, віком від 7 до 16 років).

Відпочинок цього року став стимулом для дітей навчатись на відмінно, щоб наступного 2018 року знову відвідати дитячі оздоровчі заклади нашої Кіровоградщини.

Валентина Сибіра, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації.