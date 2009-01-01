Арсенал соціальних послуг розширюється

При територіальному центрі Петрового відкрили спеціалізовану майстерню

Про те, як у Петровому відбувалися святкові урочистості з нагоди Дня Державного Прапора та 26-ї річниці Незалежності України, ми розповіли у попередньому номері районки. Однак саме в ці дні в селищі сталася ще одна подія, яка не повинна залишитися поза нашою увагою: при Петрівському територіальному центрі відбулася церемонія урочистого відкриття майстерні, яка надаватиме цілий комплекс соціальних послуг для підопічних територіального центру, тобто для людей похилого віку та інвалідів.

В урочистостях з нагоди цієї події взяли участь голова райдержадміністрації Сергій Завалій, голова ра-йонної ради Тамара Сакара, перший заступник голови райдержадміністрації Тетяна Панета, керівники структурних підрозділів РДА, підприємств та орга-нізацій району, жителі Петрового.

З вітальним словом до учасників урочистостей звернулися керівники ра-йону, наголосивши, що турбота про затишну старість, пошана до людей поважного віку – були й залишаються невід’ємними складовими як духовності українського народу, так і соціальної політики держави, одним з головних пріоритетів у діяльності органів влади різних рівнів. Зокрема, Сергій Завалій зазначив:

- Милосердя і увагу до літніх людей необхідно виявляти не тільки під час проведення певних заходів, а й щодня. Турбота, тепле слово і піклування оточуючих ніколи не будуть зайвими. Пам’ятаймо й надалі про свій невід’ємний борг перед ветеранами та громадянами поважного віку та обов’язок бути турботливими і милосердними до найважливішої частини суспільства. Саме для вас створено цю майстерню, користуйтеся її послугами та знайте, що ми завжди готові прийти вам на допомогу.

Зі словом-відповіддю до керівництва району звернулася директор територіального центру Інна Лук’янова. Вона висловила щиру вдячність за допомогу і підтримку, за розуміння потреб людей поважного віку та турботу про них. Від імені підопічних територіального центру зі словами вдячності та щирих вітань до присутніх звернувся петрівчанин Іван Васильович Сердюк. А далі відбулася церемонія вручення керівництвом району символічного ключа та подарункового сертифіката колективу працівників територіального центру, після чого усі присутні мали змогу здійснити невеличку екскурсію щойно відкритою майстернею. До речі, музичний супровід заходу здійснював духовий оркестр Петрового, переважна більшість учасників якого є ровесниками підо-пічних територіального центру. А отже, щоб через якийсь час величне звучання духового оркестру не стало лише однією зі сторінок славної історії селища, певне, слід уже сьогодні подбати про підготовку молодших «дублерів». Час бо ж – річ невблаганна! Ще в 60-х - 70-х роках в Петровому можна було легко зібрати 4-5 подібних оркестрів. Сьогодні ж заледве збирається один. А що буде через 10 років?

За матеріалами прес-служби райдержадміністрації.

Фото Сергія Андрусенка.