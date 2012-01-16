Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Кіровоградській області повідомляє, що наближається період другої заборони на лов раків (з 25 серпня по 30 вересня 2017 року) у водоймах області.

Такі заходи здійснюються задля збереження популяції раків, оскільки саме в період линьки ріст організму припиняється, вони скидають старий та покриваються новим панцирем. Через малорухливість та природну незахищеність раки під час линьки є легкою здобиччю для браконьєрів. Тож закликаємо небайдужих та свідомих громадян дотримуватися строків заборони на лов раків, встановлених наказом Кіровоградрибоохорони в періоди їх линьки та виношування ікри. Порушників заборони буде притягнуто до відповідальності у встановленому законом порядку.

Кіровоградрибоохорона.