Шановні споживачі!

Кіровоградська дирекція ПАТ «Укрпошта» пропонує Вам скористатися послугою з надання в користування «Абонентних поштових скриньок», які надаються у користування фізичним та юридичним особам у відділеннях поштового зв’язку.

Це вигідно, зручно та забезпечує схоронність відправлень та періодичних друкованих видань, що надходять на Вашу адресу.

За довідками звертатися до працівників відділення поштового зв’язку.

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