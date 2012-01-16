Подяка

Випуск: № 66 (9983) Середа, 30 серпня 2017 року

Висловлюємо щиру подяку лікарям неврологічного відділення Валентині Вікторівні Кроловецькій та Олені Миколаївні Смоловій, а також медичним сестрам О.М. Савченко, Я.М.Яценко, А.Г.Колісниченко, Л.М.Приходько, С.С.Вєрічевій, молодшим медсестрам Т.А.Бакуменко, Л.А.Бобик, І.І.Шаповал, Л.М.Коваль та Ю.М.Зарєзіній за високу професійну майстерність, чуйне ставлення до хворих, доброзичливість.

Бажаємо міцного здоров’я, сімейного благополуччя, затишку у ваших оселях.

З повагою З.І.Кротенко, О.В.Дрига, Н.Мороз, Л.Г.Полякова, Н.А.Євриш, Л.Ю.Жалоба.

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