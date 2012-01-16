До уваги футбольних уболівальників!

У ЧЕТВЕР, 31 СЕРПНЯ, на полі НТБ «Молодіжний», що у Володимирівці, відбудеться гра 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Другої ліги (група «Б»).

Зустрічаються ФК «ІНГУЛЕЦЬ-2» - ФК «МИР» (Горностаївка)

Початок зустрічі о 17.00.

Запрошуємо петрівчан і гостей району підтримати нашу команду в боротьбі за нагороди першості.

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Загублене пенсійне посвідчення - серія ААЄ № 693241, видане Петрівським УПФУ 16.01.2012 р., на ім’я Лаврентьєвої Марії Олександрівни, ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.

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