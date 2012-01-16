Більшість за Юлію Тимошенко

Більшість українців у разі проведення президентських виборів найближчої неділі віддали б свої голоси за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Про це свідчать дані соціологічного опитування центру «Соціальний моніторинг» та Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка.

Згідно з соціологічним опитуванням, оприлюдненим у вівторок у Києві, за Ю.Тимошенко проголосували б 11,2% респондентів, за П.Порошенка - 9,5%. 7,3% отримали б лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко, а також лідер партії «За життя» Вадим Рабинович. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко отримав би 6,7% підтримки виборців, а лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка підтримали б 5,1% опитаних.

Опитування проводилося Центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім.Яременка спільно з Київським прес-клубом, Інститутом аналізу і прогнозування, відділом моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Опитування проводилося з 20 до 29 липня 2017 року. Загалом було опитано 2 тис 30 респондентів. Статистична похибка становить 1,33-2,21%.