Свято, яке запам’ятається надовго

24 серпня Олександрівка відзначала, крім Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, ще й День села, складовою якого було урочисте відкриття парку відпочинку, який логічніше називати дозвіллєвим комплексом, адже він об’єднує власне паркову зону з великим сце-нічним майданчиком, зону вуличних спортивних тренажерів, дитячий ігровий майданчик та сільський клуб. До того ж, поряд – сільський торговельний центр та обрядова зала.

На свято прибули керівники району: голова райдержадміністрації Сергій Завалій, його перший заступник Тетяна Панета та голова районної ради Тамара Сакара.

Чечеліївський сільський голова Сергій Дяченко, відкриваючи невелику офіційну частину, нагадав, що будівництво парку стало можливим завдяки перемозі з відповідним проектом в районній програмі «Майбутнє – спільна справа», а також суттєвій допомозі, як організаційній, так і фінансовій, С.Завалія, Т.Сакари та спонсорів і учасників проекту. На реалізацію проекту «Спільно створимо умови для дозвілля сільського населення» сільська рада отримала від ПрАТ «ЦГЗК» сертифікат на 75 тис.грн. Згідно з умовами конкурсу передбачено співфінансування проекту: 25% - кошти місцевого бюджету та 20% - кошти спонсорів, організацій-партнерів. Партнерами виступили ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» (генеральний директор – Олександр Поворознюк), який виділив 20 тис.грн., ПСП «Зарічне» (Андрій Давидовський) – 10 тис.грн., по 5 тис.грн. виділили ТОВ «Чечеліївське» (виконавчий директор – Сергій Даценко), ТОВ «Маяк» (Володимир Мірошниченко, Володимир Кузнєцов), ПСП «Райпольське» (Володимир Деркач), ПП «Дружба» (Віталій Волков). Від СФГ «Каштан» (Микола Царенко) надійшло 3,8 тис.грн, приватні підприємці Михайло Фуштей та Володимир Медвєдєв виділили відповідно 1700 і 2000 гривень.

На місці нинішнього парку раніше був дитячий дошкільний заклад, який давно припинив своє існування. Територія була розчищена, фундамент колишнього приміщення дитячого садка використали для будівництва сцени, решту території облаштували клумбами, пішохідними доріжками тощо. Тепер село матиме гарне місце для проведення масових заходів, концертів.

Керівники району, разом з сільським головою, урочисто перерізали стрічку, відкривши таким чином парк, затим всіх присутніх за-просили його оглянути.

Після цього дійство перемістилося в залу сільського клубу, яка, слід сказати, була переповнена глядачами.

С.Завалій, Т.Сакара, С.Дяченко привітали присутніх з державними святами – Днем Прапора, 26-ю річницею незалежності України та Днем села і відкриттям парку відпочинку, побажали щастя, здоров’я, всіляких гараздів і, головне - миру. С.Дяченко, нагадавши, що одним з головних спонсорів не тільки бу-дівництва парку, а й багатьох інших заходів і проектів є О.Поворознюк, повідомив, що Олександр Григорович підготував для олександрів-ців ще один подарунок – увечері вони зможуть помилуватися святковим фейєрверком.

Присутніх привітала зі святом і передала найкращі побажання від О.Поворознюка представниця ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська» Параска Цапенко.

Після святкового концерту за участі місцевих самодіяльних артистів, яких земляки приймали дуже захоплено, продовжилися народні гуляння, під час яких їхні учасники мали змогу пригоститися кашею. Завершилося свято дискотекою для молоді і, як вже було сказано вище, фейєрверком.

Анатолій РЯБОКОНЬ.

На знімках: С.Завалій, Т.Сакара і С.Дяченко перерізають символічну стрічку; в парку є зони відпочинку і вуличних тренажерів; звучить Гімн України; виступає народний аматорський колектив «Джерело»; П.Цапенко передає привітання від О.Поворознюка; на сцені жіночий вокальний квартет.