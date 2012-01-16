Незалежність, відстояна в боях, омита кров’ю кращих синів і доньок України

У Петровому відзначили День Державного Прапора та 26-у річницю Державної Незалежності

Минулого тижня петрівчани, як, власне, й усі українці, відзначали найбільші і найважливіші державні свята: День Державного Прапора України та День Незалежності. Свята, що стали вже традиційними, але віднедавна, після трагічного 2014 року, святкувати їх стали не зовсім тради-ційно. Адже у ці, здавалося б, радісні дні було помітно, як на очах у багатьох учасників святкових урочистостей бринять сльози. Тепер уже ніхто не зможе нам дорікнути, що незалежність наша – декоративна, що вона звалися нам, як сніг на голову. Сьогодні за свою незалежність наш народ заплатив дуже дорогою ціною – життями тисяч кращих синів і доньок України, тих, для кого синьо-жовтий стяг став не просто атрибутом державності, а символом свободи, нескореності, символом власного політичного вибору, Вибору, можливо, й не завжди бездоганного, але свого – усвідомленого, такого, що опирається на наші власні уявлення про моральність, порядність, національну гордість і звитягу.

Минулої середи на головній площі селища зібралися кількасот службовців, працівників районних установ та організацій, представників політичних партій та громадських рухів, учнівської молоді, учасників АТО, аби вшанувати головний атрибут нашої Батьківщини – Державний Прапор України.

До учасників святкового зібрання з вітальними словами звернулися керівники району. Зокрема, голова районної державної адміністрації Сергій Завалій зазначив, що вже двадцять шість років Пет-рівщина, як невід’ємна частина нашої великої України, живе під цим синьо-жовтим стягом, будуючи та розвиваючи вільну незалежну державу, що прагне орієнтуватися на загальносвітові зразки права, законності і демократії. У нинішній тривожний і трагічний період нашої історії, коли підступний ворог сіє смерть, розруху і страждання на нашій землі, саме Державний Прапор, піднятий над позиціями українських військ, об’єднав усіх нас, ставши символом незалежного духу українців та нашої віри в перемогу. І надалі Державний Прапор об’єднуватиме у прагненні змінити країну на краще та зажити, нарешті, мирним щасливим життям, на яке заслуговує багатостраждальний український народ.

Продовжила виступ Сергія Завалія голова ра-йонної ради Тамара Сакара, яка нагадала, що ко-льори головного символа нашої держави – Прапора – символізують чисте мирне небо та золотаві поля пшениці – це саме той об’єднуючий чинник, який усіх нас згуртовує у праці й у боротьбі за свободу, у спорті та в науці, у винаходах та в мистецтві. І тепер, в часи жорстоких бойових дій на нашій землі саме Державний Прапор став головним символом нескореності української нації, усього нашого народу.

Продовжилося святкове дійство церемонією урочистого підняття Державного Прапора, яку доручили виконати учасникові АТО Олександру Хрокалу та учаснику бойових дій в Чехословаччині Віталію Неклесі. Після цього учасники урочистостей хвилиною мовчання пом’янули усіх загиблих на Сході України, зокрема й наших земляків – Олександра Хруля, Олексія Лисенка, Євгена Рєзнікова та Івана Міхна. До могили Олексія Лисенка, похованого на одному з цвинтарів Петрового, поклали кошик з квітами. Виконати цю почесну місію надали право учасникові АТО Олександру Хрокалу та майбутньому захисникові України, учневі Петрівського НВК Роману Литовченку. А завершилися урочистості цього дня креативним флешмобом «Ми любимо Україну!», підготовленим учнівською молоддю та молодими представниками установ і організацій райцентру.

Кульмінацією ж цього, сповненого духом патріотизму і національної самосвідомості, тижня стали святкові заходи безпосередньо в День незалежності. Розпочалися вони зі святкового молебня в Свято-Покровському храмі Петрового, в ході якого урочисті святкові нотки також тісно переплелися з сумними, болісними мотивами, адже, славлячи головне державне свято, не можна було обійти увагою пам’ять тих, хто поклав свої голови, захищаючи цю саму незалежність.

А далі центральною вулицею селища (втім, відтепер слово «Центральною» слід писати з великої літери, оскільки воно вже вказує не лише на її географічне місце розташування, а й на топонімічну назву) традиційно пройшов Парад вишиванок-акція, в якій з року в рік беруть участь усе більше й більше учасників, адже це уже не просто красивий і патріотичний флешмоб, а символ єднання, згуртованості нації, що допомагає вистояти нашій країні, переживаючи найскладніші сторінки своєї історії.

Отже урочистою колоною учасники Параду пройшли до головної площі селища, де й відбулися офіційні урочисті заходи. До петрівчан та гостей селища з вітальними словами звернулися голова районної державної адміністрації Сергій Завалій та голова районної ради Тамара Сакара. Зокрема, Сергій Володимирович нагадав, що День Незалежності – це свято, яке стало символом відродження українського народу, його духовної свободи, культурного піднесення та національної величі, що наповнюють серця любов’ю до рідного краю, прагненням до єдності та порозуміння, світлим почуттям радості від усвідомлення власної участі в розбудові демократичної держави. Доповнила виступ керівника району Тамара Вікторівна, зазначивши, що незалежна й вільна Українська держава – це найвизначніше досягнення українського народу. Тож у ці святкові дні вшановуємо й зусилля багатьох поколінь наших співвітчизників, завдяки яким понад чверть століття тому ми всі стали свідками здійснення споконвічної мрії українців – стати вільними та незалежними на своїй землі.

І, звичайно ж, найголовніше державне свято є слушною нагодою відзначити пам’ятними нагородами тих, хто своєю самовідданою працею зміцнює цю саму незалежність. А таких цього року виявилося чимало. Зокрема, розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради Олександра Чорноіваненка від 16 серпня 2017 року № 246-гр «Про нагородження Почесною грамотою, Грамотою та оголошення Подяки Кіровоградської обласної ради до Дня незалежності України» за сумлінну працю, особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток області, активну громадську позицію та з нагоди 26-ї річниці незалежності України Почесною грамотою Кіровоградської обласної ради нагороджено Леоніда Валентиновича Горблюка – учасника антитерористичної операції, водія шкільного автобуса Луганської ЗШ І-ІІІ ст., а Грамотою Кіровоградської обласної ради – Дмитра Олександровича Суліму, методиста районного методичного кабінету комунальної установи «Петрівський районний центр із обслуговування закладів освіти» (до того ж – одного зі співведучих зазначених святкових урочистостей).

Відповідні розпорядження, звичайно, були підписані і на рівні району. Зокрема, Почесними грамотами Петрівської районної ради і районної державної адміністрації нагороджені: Марина Володимирівна Бєлікова – соціальний робітник відділення соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району; Василь Никанорович Глоба – ветеран органів місцевого самоврядування; Сергій Іванович Доцяк – Богданівський сільський голова; Станіслав Миколайович Єременко – бригадир рільничої бригади СВК «Агрофірма «Маріампольська»; Катерина Олександрівна Карабилова – викладач вокально-хорових дисциплін Петрівської дитячої музичної школи; Тетяна Вікторівна Канатенко – головний бухгалтер Петрівського комбінату комунальних підприємств; Світлана Іванівна Колесник – суддя Петрівського районного суду; Людмила Борисівна Кудрик – директор Балахівської ЗШ І-ІІІ ступенів; Аліна Володимирівна Лавнікович – землевпорядник Водянської сільської ради; Володимир Васильович Малюта – начальник Петрівського районного сектору Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області; Олексій Миколайович Осіпов – землевпорядник Червонокостянтинівської сільської ради; Неля Леонідівна Павловська – завідуюча Новостародубським дошкільним навчальним закладом № 1 «Дзвіночок»; Григорій Григорович Панін – слюсар черговий та з ремонту устаткування дільниці з ремонту гірничого устаткування Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК»; Ольга Миколаївна Соколенко – завідуюча Петрівською сільською бібліотекою; Володимир Миколайович Солодовнік – завідувач Петрівського районного сектору Управління Державної міграційної служби України в Кіровоградській області; Любов Макарівна Утєва – адміністратор відділу (центру) надання адміністративних послуг Петрівської районної державної адміністрації; Ніна Степанівна Цапенко – Ганнівський сільський голова; Валерій Миколайович Янишин – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Микола Миколайович Яновський – головний лікар комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» та колектив Петрівського районного центру зайнятості – директор Ольга Петрівна Павлюк. Почесною грамотою Петрівської районної державної адміністрації нагороджено Інну Олександрівну Лук’янову – директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Петрівського району; Грамотою Петрівської районної державної адміністрації – Юлію Володимирівну Гнатюк – головного спеціаліста відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації; Подяку Петрівської районної державної адміністрації оголошено Ігорю Юрійовичу Волощенку – лікарю-стоматологу комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня» та Світлані Володимирівні Стрижак – головному спеціалісту відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю апарату Петрівської райдержадміністрації.

Втім, на цьому офіційна частина святкових урочистостей не завершилася, адже саме до Дня незалежності було приурочене відкриття оновленої ра-йонної Дошки пошани, на якій, відповідно до спільного розпорядження голів районної ради та районної державної адміністрації за сумлінну працю, вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток району, досягнення значних успіхів у виробничій, соціально-культурній, освітянській, творчій, спортивній та громадській діяльності було вшановано ряд наших земляків з врученням їм відповідних посвідчень та грошових винагород. Тож відтепер цю головну районну експозицію представлятимуть портрети Анатолія Степановича Герасимюка – тракториста-машингіста селянського фермерського господарства «СВС»; Сергія Павловича Дяченка – Чечеліївського сільського голови; Олександра Михайловича Жушмана – заступника голови фермерського господарства «АЛАН»; Миколи Олександровича Звенігородського – заступника голови ПСП «Зарічне»; Ніни Іванівни Єременко – директора Петрівської районної дитячої бібліотеки; Сергія Володимировича Кицели – учасника антитерористичної операції, заступника військового комісара – начальника відділення комплектування Петрівського ра-йонного військового комісаріату; Юлії Валентинівни Козинець – фізичної особи-підприємця; Олега Миколайовича Кривця – водія ПСП «Водянське»; Антоніни Вікторівни Мазур – завідувача Петрівським фельдшерсько-акушерським пунктом КЗ «Петрівський районний центр первинної медично-санітарної допомоги» Петрівської районної ради; Володимира Васильовича Мяленка – інструктора по спорту Іскрівського сільського Будинку культури; Юрія Леонідовича Недоступа – тракториста-машиніста ПСП «Райпольське»; Олександра Григоровича Поворознюка – генерального директора ТОВ «Агрофірма «П’ятихатська»; Руслани Миколаївни Пустовойтенко – заступника директора з навчально-виховної роботи Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради; колектив відділення інтенсивної терапії комунального закладу «Петрівська центральна районна лікарня», завідувач – Артур Володимирович Побережець; колектив луганського дошкільного навчального закладу «Сонечко», завідувач – Юлія Миколаївна Дудук; колектив селянського фермерського господарства «Роксолана», голова - Віктор Іванович Больбот; колектив тракторної бригади ПП «Дружба», бригадир - Вадим Анатолійович Молотковський; колектив управління Державної казначейської служби України у Петрівському районі, начальник – Ольга Валеріївна Кондратенко; колектив Петрівської центральної районної аптеки № 54 ПрАТ «Ліки Кіровоградщини», завідувач – Людмила Яківна Висоцька; колектив управління соціального захисту населення Петрівської районної державної адміністрації, начальник - Валентина Григорівна Сибіра; Петрівської районної організації ветеранів України, голова – Олег Володимирович Гіюк; хореографічний колектив Петрівської дитячої музичної школи, керівник – Марина Миколаївна Дробязко; колектив Петрівської дільниці Олександрійського управління експлуатації газового господарства ВАТ «Кіровоградгаз», начальник – Олена Володими-рівна Стулій та колектив маркшейдерської служби Петрівського кар’єру ПрАТ «ЦГЗК», маркшейдер – Олександр Васильович Сезько.

Та й на цьому урочисті миттєвості офіційної частини не закінчилися: голови Петрівської районної ради та районної державної адміністрації Тамара Сакара і Сергій Завалій виконали ще одну приємну та почесну місію. За сприяння районної ради та райдержадміністрації було придбано автомобіль «Шеврове-Нива» для Петрівського центру первинної медико-санітарної допомоги, ключі від якого були вручені головному лікарю зазначеного закладу Геннадію Кіму. А ще одні ключі – цього разу від двокімнатної квартири – отримала молодий спеціаліст, завідувач інфекційним відділенням Петрівської центральної районної лікарні Катерина Сергіївна Мерва.

Та не лише про умови роботи і житлові умови для медпрацівників турбується районна влада, а ще й про те, щоб цих самих медпрацівників у районі не бракувало за будь-яким лікарським фахом. Саме тому сертифікати на безкоштовне навчання в Донецькому національному медичному університеті (основна база якого, з відомих причин, зараз розташована в Кропивницькому) отримали майбутні фахівці медичної галузі – Ірина Олександрівна Горчеєва та Тетяна Леонідівна Руденко. До речі, скориставшись невеликою паузою в церемонії святкування, керівники району відвідали терапевтичне відділення центральної районної лікарні. Вони привітали з Днем Незалежності України медперсонал та пацієнтів відділення, побажавши усім якнайшвидшого одужання та міцного здоров”я, після чого вручили їм коровай із зерна нового врожаю.

Допоки проходила церемонія урочистого відкриття районної Дошки пошани «Славиться Петрівщина своїми людьми», на площі біля колишнього кінотеатру і в парку відпочинку вже панувала святкова атмосфера. Тут аж очі розбігалися від різноманіття вишиванок, які одягли петрівчани, а для дітей і дорослих учасників свята працювали різноманітні атракціони, були розгорнуті виставка-продаж робіт декоративно-ужиткового мистецтва, фотовиставка «Петрівщина у часі», на світлинах якої завмерли найвизначніші події минулих років, люди, які були творцями історії району, розвивали його економіку, культуру і освіту.

Крім спортивних та дитячих розваг, діти могли поласувати безкоштовним морозивом, взяти участь в забавах з мильними бульбашками, влаштувати селфі з ряженими персонажами на ходулях.

Святковий концерт розпочався з сюжетної хореографічної композиції на козацьку тематику з закоханими дівчиною та юнаком, якого вона проводжає на Січ, запальним епізодом з фехтуванням на шаблях. Завершилася композиція урочистим піднесенням голові райдержадміністрації Сергію Завалію, його першому заступнику Тетяні Панеті та голові районної ради Тамарі Сакарі запашного короваю з пшениці нового врожаю.

Після виступу хору районного Будинку культури концертну програму продовжили професійні артисти Кіровоградської обласної філармонії – ансамбль «Єлисавет-ретро» (художній керівник - Олена Фурманова), солісти Іванна Клоц, Артем Гаспенко, Олексій Козачинський та ведуча Ірина Погребняк.

Цей творчий колектив добре відомий глядачам Петрового, адже завітав до нас вже не вперше.Цьо-го разу їх представила увазі петрівчан заступник директора Кіровоградської обласної філармонії Оксана Буртова. Вона зазначила, що нинішній виступ обласних артистів є безкоштовним, адже здійснюється в рамках акції «Краю мій, тебе ми прославляємо» під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Кузьменка. Артисти ансамблю, як інструменталісти, так і солісти вокального жанру, порадували віртуозною виконавською майстерністю, тож були винагороджені щирими оплесками.

Були в програмі свята і несподівані сюрпризи, подружжя Кобилянських, зокрема, саме в ці дні відзначило ювілей свого сімейного життя, тож отримало подарунок від організаторів свята. Цікаво пройшов розіграш речової лотереї, головним призом якої була мультиварка. Слід сказати, що про призи для лотереї, безкоштовне морозиво та солодощі для малечі подбав народний депутат України Анатолій Кузьменко.

А увечері для молоді райцентру пройшла розважальна програма з вікторинами, дотепним конферансом у виконанні ведучих радіо «Маяк – Україна» під назвою «Вечірнє шоу Дизеля та Корабльова». В ній взяли участь народний аматорський колектив, вокальний жіночий квартет «Елегія», солісти Аліна Ткач, Юлія Біла, Юлія Рева, Інна Синюк, Тетяна Ігнатьєва, Катерина Карабилова, Галина Борисова, гурт «Неформат», соліст-баяніст Леонід Старов.

Родзинкою вечірнього шоу було змагання солістів-вокалістів у форматі караоке, в якому переможцями стали Дмитро Суліма та Тетяна Луніна.

Володимир Кіфенко, Анатолій Рябоконь.

На знімках: фрагменти святкових урочистостей.