Дню Незалежності присвячується

Мовчали...

Коли Україна боролась за право,

Коли у боях і у муках стогнала,

То Західний світ лиш мовчав величаво,

А «братня» Росія вогнем поливала!

Коли Україна лише воювала

І їй не було ні хвилини життя,

То «дружня» Європа і далі мовчала,

А «братня» Росія не чула ниття.

Коли Україна з катами боролась,

Коли за свободу у муках вмирала,

Коли майже мертва помалу холола,

Європа й Росія, як завжди, мовчали!

І знову: коли довелось воювати,

Вже проти Росії, що «братом» була.

Європа, як завжди, узялась мовчати...

А вся Україна у муках гула.

Україно...

Україно! О, моя любове!

Ти одна мій дух, моє життя!

Твоя мова — найдорожче слово.

Лиш для тебе все моє буття!

Лиш для тебе дихаю, живу,

Ради тебе мову я плекаю.

Я за тебе ворога порву!

Я тебе довіку пам’ятаю!

Я тебе кохаю, Україно!

Я за тебе душу положу!

Будучи тобі лиш, вірним сином,

Від війни і зла - застережу!