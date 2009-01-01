Під час святкування Дня Незалежності України Управління СБУ в Кіровоградській області працюватиме в посиленому режимі

24 серпня - День незалежності України. Це державне свято є головним для нашої країни. Останні роки, у зв’язку з проведення військових дій на Сході України, воно стало особливо важливими та відчутним пересічному українському громадянину.

Відзначення нами, по праву, заслуженого свята сьогодні може стати для наших ворогів вигідним приводом для дестабілізації внутрішньої суспільно-політичної ситуації в Україні та регіоні, нанесення шкоди міжнародному іміджу нашої держави або вчинення терористичних дій на території області.

Протягом 23 та 24 серпня на Кіровоградщині будуть проводитись офіційні заходи з дня відзначення державних свят. З урахуванням цього факту, Управління Служби безпеки України в області, спільно з іншими правоохоронними органами, працюватиме в посиленому режимі для забезпечення безпеки мешканців регіону.

Обласне Управління СБУ звертається до мешканців та гостей регіону з проханням бути пильними та невідкладно повідомляти на телефон довіри інформацію, яка може сприяти в попередженні вчиненню кримінальних правопорушень терористичного та диверсійного характеру, виявленню зброї чи вибухових пристроїв.

Цілодобовий номер телефону довіри: (0522) 36-13-06

Офіційна електронна скринька управління СБУ в Кіровоградській області – usbu_kvg@ssu.gov.ua