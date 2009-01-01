Дорогі друзі!

Щиро вітаємо вас із Днем Незалежності України!

Запорука державотворчого успіху – у громадянській злагоді, високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні – сумлінною працею зміцнити силу і славу Вітчизни.

Нам судилося стати учасниками творення новітньої української держави, втілювати у реальність одвічну мрію нашого народу. Це велика честь і велика відповідальність перед власним сумлінням, родиною і прийдешніми поколіннями. Саме від кожного з нас залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки й правнуки.

Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі.

Зі святом Вас, дорогі співвітчизники! Із Днем Незалежності!

Дирекція та профком ТОВ «Маяк»