Шановні працівники, пайовики та пенсіонери ТОВ «Малинівське»!

Щиро вітаємо вас з Днем Незалежності!

Вже 26-й рік ми відзначаємо головне державне свято України!

З кожним роком розбудови і розвитку нашої держави поглиблюється усвідомлення цієї події і дати - 24 серпня - і значення її для всієї країни, для кожного з нас, її громадян. І це закономірно: великі події осягаються на відстані, з плином часу.

Перед Україною, її громадянами складні й великі завдання. Але віримо, що разом ми здолаємо будь-які перешкоди на шляху зміцнення незалежності нашої держави.

Щиро вітаємо всіх вас зі святом, бажаємо успіхів, здоров’я, щастя, благополуччя!

Дирекція та профком ТОВ «Малинівське».